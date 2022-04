Massimiliano Rosolino senza mezzi termini sull’Isola dei famosi, va giù pesante e dice  “Quando ero io inviato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimiliano Rosolino oltre ad essere un grande sportivo, ovvero un ex nuotatore da un pò di tempo a questa parte ha intrapreso anche la carriera artistica. Ha preso parte a diversi programmi televisivi e lo scorso anno è stato l’inviato de L’Isola dei famosi. Ad ogni modo, per lui sembra che non sia stata un’esperienza tanto positiva, perchè in diverse occasioni Rosolino è stato al centro di diverse critiche. Al suo posto quest’anno è tornato Alvin, che tra l’altro è stato l’inviato de L‘Isola già nelle scorse edizioni. Nei giorni scorsi, Massimiliano ha rilasciato un’interessante intervista a La Webstar e sembra che non abbia perso occasione nel lanciare delle frecciatine. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.



Massimiliano Rosolino parla della sua esperienza a L’Isola dei famosi come inviato

Massimiliano Rosolino è stato lo scorso anno l’inviato de L’isola dei famosi. Ad ogni modo, la sua esperienza non è stata del tutto positiva e di questo ne ha parlato in questi giorni nel corso di una recente intervista. L’ex nuotatore sembra aver confessato di non aver gradito in alcun modo le critiche che gli sono state mosse, critiche che sono arrivate da ogni parte.



L’ex nuotatore si toglie qualche sassolino dalle scarpe

“Non gradivo molto invece le critiche degli opinionisti per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40…Diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’ABC dello sport…”. Queste le parole dichiarate da Massimiliano Rosolino nel corso dell’intervista rilasciata a La Webstar. Poi sembra aver fatto una rivelazione, riguardante il fatto di essere stato preso in giro diverse volte anche dalla stessa conduttrice, ovvero Ilary Blasi.



Poi la confessione su Ilary Blasi

In un primo momento pare che abbia sottolineato di non aver dato peso alle parole di Ilary, poi ha svelato qualcosa di inaspettato.“Farsi prendere in giro da Ilary Blasi? In realtà a me non è pesato quello, non era concordato ma avevamo il patto ‘divertiamoci e chi se ne importa’, non mi dispiaceva…”. Queste le parole di Rosolino. Su Alvin, invece, che ha preso il suo posto, Massimiliano sembra aver detto “Secondo me lui è il miglior inviato di sempre, è ovvio che poi io preferisco me stesso…”.