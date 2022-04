Ilary Blasi diretta su Barbara D’Urso: “Nessun affetto tra di noi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi sta conducendo in queste settimane l’edizione 2022 de L’Isola dei famosi che sta avendo un grande successo. Il programma è uno dei più seguiti di Canale 5 e sembra che proprio quest’anno stia ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico italiano. Ad ogni modo, la conduttrice sembra che proprio in questi giorni abbia preso parte a Le Iene e nello specifico pare che si sia sottoposta al Passaparolaccia. Per chi non lo sapesse, è il nuovo quiz game che è stato presentato in questa edizione de Le Iene, in cui l’ospite o in passato anche gli stessi conduttori, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, hanno risposto in modo del tutto sincero a delle domande. Ebbene, questa volta è toccato ad Ilary Blasi che ha risposto sinceramente a delle domande su ben 8 vip. Ma cosa ha dichiarato la moglie di Francesco Totti?



Ilary Blasi si sottopone al Passaparolaccia il gioco de Le iene

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Ilary Blasi si sia sottoposta nei giorni scorsi al gioco de Le Iene, al Passaparolaccia. La conduttrice ha così risposto a delle domande su 8 vip e nello specifico su Barbara D’Urso, Michelle Hunizker, Alfonso Signorini, Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Corona e Belen. Le sue parole sono state davvero sorprendenti soprattutto riguardo alcuni colleghi e noti personaggi del mondo dello spettacolo.



Le parole di Ilary su Barbara D’Urso

“La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista“. Queste le parole dichiarate da Ilary proprio su Barbara D’Urso.



Poi la conduttrice esprime un parere su Belen

Parlando di Belen, invece sembra averle dato un voto 8 in generale come persona, mentre un 7 come professionista. Poi avrebbe ricordato il bacio dato a Belen al Gf vip. “Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto quindi un 6. Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi wow“.



Poi le parole a sorpresa su Fabrizio Corona

Ed ancora, Ilary che è stata davvero un fiume in piena, sembra aver anche parlato di Fabrizio Corona, con il quale anche in passato ha avuto diversi battibecchi, uno di questi in diretta tv proprio al Grande fratello vip. “Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca. Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? tante cose fidate. Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi furbo“.

