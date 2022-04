Anna Tatangelo, svela su Scene da un matrimonio “Sono grata ma…”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo è tornata single dopo la fine della relazione con il rapper Livio Cori. Ebbene, sembra proprio che dopo un anno di amore, i due giovani si siano lasciati e la notizia della separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In molti non si aspettavano di certo che i due fossero ai ferri corti, anche perchè fino a poco tempo fa i due sono apparsi sui social molto felici e innamorati. Ad ogni modo, l’ultimo periodo per Anna è stato piuttosto intenso, sotto tutti i punti di vista. Di questo ne ha parlato proprio la stessa Anna e lo ha fatto con la massima trasparenza, così come è solita fare da sempre. Ma cosa ha dichiarato la cantante di Sora?



Anna Tatangelo, dalla musica alla conduzione di Scene da un matrimonio

Anna Tatangelo è una grande artista, una cantante di grande successo. Per la prima volta, quest’anno l’abbiamo vista al timone di una trasmissione, andata in onda nei mesi scorsi su Canale 5, ovvero Scene da un matrimonio. Ebbene, Anna nel corso di una diretta su Instagram ha parlato della sua esperienza all’interno del programma in questione, raccontando le sue emozioni.



La cantante di Sora si confessa sui social e parla del suo programma della domenica pomeriggio

“Scene da un matrimonio è un’esperienza incredibile, mi sta facendo crescere tanto e di questo sono grata!”. Queste le parole di Anna, la quale sembra essere piuttosto soddisfatta di questa esperienza. Anna nonostante si sia trovata molto bene in questa nuova veste di conduttrice, ha aggiunto che il suo amore più grande rimane sempre la musica.

Nuovi progetti musicali per Anna

Proprio per questo motivo, la cantante di Sora ha confessato di essere impegnata nella presentazione di nuovi progetti musicali che a breve comunicherà ai suoi fan.“Sto lavorando a tante cose, progetti televisivi e musicali e man mano vi svelerò tutto!”. Queste ancora le parole di Anna che è andata in onda ogni domenica pomeriggio su Canale 5 con il programma Scene da un matrimonio, che anni fa era stato condotto da Davide Mengacci. Ad ogni modo, purtroppo il programma di Anna, nonostante sia stato molto seguito dal pubblico di Canale 5, non ha ottenuto i risultati sperati, vista anche la concorrenza. Contemporaneamente la domenica pomeriggio su Rai 1 va in onda Mara Venier con Domenica in che vince sempre come ascolti, su tutto e tutti.

…