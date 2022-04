Le Iene, Gianluca Grignani fa un monologo e scoppia la polemica sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Gianluca Grignani lo conosciamo sicuramente per essere un noto cantante il quale è stato assente dalle scene musicali per diverso tempo. Lo abbiamo visto per la prima volta dopo tanto tempo lo scorso mese di febbraio al Festival di Sanremo, quando ha preso parte alla serata delle cover duettando insieme ad Irama. Ad ogni modo, in questi giorni è stato ospite de Le Iene, proprio nella puntata che è andata in onda ieri sera, mercoledì 27 aprile 2022. Ebbene, nel corso della sua ospitata nella trasmissione condotta quest’anno da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, sembra che il cantante sia stato un fiume in piena, parlato della sua carriera, dei suoi più grandi successi e del suo passato piuttosto doloroso. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.



Gianluca Grignani torna in tv come ospite a Le Iene da Teo Mammuccari e Belen RodriguezGianluca Grignani è stato ospite de Le Iene nel corso della puntata andata in onda ieri mercoledì 27 aprile 2022. Pare che il cantante abbia fatto un monologo, parlando dei suoi più grandi successi e poi ancora di un episodio piuttosto doloroso relativo al suo passato. Un’esperienza che seppur molto dolorosa, lo ha aiutato tanto a crescere. Inevitabilmente il cantante ha parlato delle dipendenze, ovvero quella droga e dell’alcol che purtroppo hanno segnato la sua vita ed anche condizionato.



Il monologo del cantante, la sua vita e le dipendenze

“La bottiglia di vodka volteggia nella mia mano lungo il soppalco della villa che si affaccia sulla collina di vigneti. Indosso una vestaglia blu. La sostanza è nascosta sapientemente in bagno“, racconta Grignani. Ed ancoraI “l mio cervello srotola immagini e pensieri in quest’ordine: padre, madre, figli, lavoro, amici. Mi sento cadere, ma il mio corpo è ancora lì. Fermo. Immobile. Grido: “La mia vita per un motivo…aiuto!”. Questo è un episodio della mia vita, mi sono messo a nudo, vi ho raccontato quello che ho lasciato alle spalle. Spero così di aver guadagnato la vostra fiducia in quanto a sincerità”.



Il popolo del web lo critica sui social “Non si capisce una parola”, poi qualcuno tenta di difenderlo

Sembra che però Gianluca avesse così tanta foga nel parlare che alcune frasi non sono state comprese bene dal pubblico a casa. In molti sembra che sui social abbiano scritto di aver visto Gianluca particolarmente teso ed anche molto agitato. “Non pensavo che Grignani parlasse così velocemente”, queste le parole di un utente scritte su Twitter. “Non si capisce una parola”, avrebbero aggiunto altri. Qualcuno però avrebbe anche tentato di difendere Gianluca. “Anche basta con queste battute su Grignani. Sono tristi e superate. Cercate di andare oltre e rispettare un passato doloroso”. Questo quanto scritto ancora da un utente che ha pensato Gianluca fosse semplicemente emozionato per essere tornato in tv e soprattutto per aver condiviso un messaggio molto importante. …