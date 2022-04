Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa un omaggio all’ospite che non gradisce e lei: “Sei nauseato?”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 28 aprile 2022, una nuova puntata di Oggi è un’altro giorno. Stiamo nello specifico parlando del noto programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone dove puntata dopo puntata vengono intervistati sempre nuovi ospiti. In occasione dell’appuntamento di ieri con la trasmissione ecco che ad essere intervistato dalla conduttrice è stato Phaim Bhuiyan. E proprio durante tale intervista i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di forte imbarazzo. Ma esattamente per quale motivo?

Momenti di imbarazzo nella trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni Rai più seguita del pomeriggio. Diversi gli ospiti che puntata dopo puntata vengono intervistati dalla conduttrice Serena Bortone, e proprio in occasione della puntata andata in onda ieri ad essere intervistato è stato il giovane regista e attore bengalese Phaim Bhuiyan. Tutto sembrava procedere nel verso giusto fino a quando i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di imbarazzo.

Phaim Bhuiyan non ha gradito l’omaggio del programma di Serena Bortone?

Ad un certo punto dell’intervista la trasmissione condotta da Serena Bortone ha deciso di omaggiare il giovane attore e regista. Nello specifico Antonio Mezzancella e Jessica Morlacchi si sono esibiti con il brano Roma nun fa’ la stupida stasera rendendolo però un po’ più moderno e allo stesso tempo orientale. Phaim Bhuiyan però non sembrerebbe aver gradito l’omaggio per lui organizzato ed infatti sembrerebbe aver mostrato una particolare espressione che ha catturato l’attenzione della presentatrice. Quest’ultima rivolgendosi al suo ospite ha infatti affermato “Phaim mi sembra nauseato, ti sei divertito o sei nauseato?”. Parole alle quali si sono poi sommate a quelle di Jessica Morlacchi che rivolgendosi sempre al noto attore e regista ha invece dichiarato “Puoi anche toglierci il saluto volendo.”

La rivelazione del giovane attore e regista

Alle parole espresse da Serena Bortone e Jessica Morlacchi ecco che Phaim Bhuiyan ha risposto rivelando che in realtà ha trovato tutto davvero molto divertente. E quindi sia il balletto ma anche la rielaborazione del famosissimo brano. Bhuiyan ha poi concluso la sua intervista facendo delle particolari rivelazioni sulla sua vita privata. Il giovane uomo, nato a Roma nel 1995 presso quello che viene chiamato il quartiere di Tor Pignattara da una famiglia originaria de Bangladesh ,ha nello specifico dichiarato di essere fidanzato con una ragazza siciliana.