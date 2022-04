Carlo Conti, spiazza tutti su Sanremo: “All’Ariston non sono riuscito a metterci piede…”

0 SHARES Condividi Tweet

Quando si parla di conduttori televisivi italiani di grande successo è impossibile non fare riferimento a Carlo Conti. Ogni trasmissione da lui condotta si rivela infatti un grande successo, e proprio di recente il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Oggi nel corso della quale ha svelato un particolare retroscena sui primi anni di carriera. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Carlo Conti su Sanremo

L’intervista rilasciata da Carlo Conti al giornale Oggi è stata abbastanza lunga e il conduttore ha colto l’occasione per affrontare diversi argomenti e fare anche delle particolari rivelazioni. Nello specifico una di queste riguarda i suoi primi anni di carriera e nello specifico è legata al 1985. La giornalista ha chiesto al conduttore se nel corso della sua carriera gli è mai capitato di aver ricevuto dei no, domanda alla quale Carlo Conti ha risposto di si. “Nel 1985 andai a Sanremo con la mia 127 arancione con l’intento di intervistare quanti più cantanti possibili, ma all’Ariston non sono riuscito a metterci piede…”,queste di preciso le sue parole. Il conduttore ha poi proseguito rivelando di aver girato i vari hotel presenti a Sanremo nella speranza di riuscire a incontrare qualche artista da intervistare. Ma purtroppo tale ricerca si è poi rivelata fallimentare in quanto, stando a quelle che sono le sue dichiarazioni, non è riuscito a combinare nulla.

La rivincita alcuni anni dopo il ‘no’

Quello è stato sicuramente un momento molto difficile per il conduttore che però diversi anni dopo ha ottenuto la sua rivincita. Carlo Conti ha infatti condotto il Festival di Sanremo negli anni 2015, 2016 e 2017 ottenendo un grandissimo successo. Proprio in quegli anni infatti sono stati rivelati degli artisti oggi molto famosi, e come lo stesso conduttore ha rivelato proprio in una fotografia del Sanremo giovani del 2016 erano presenti in gara tre artisti oggi molto affermati. Stiamo parlando di Mahmood, Ermal Meta e Irama. E proprio a proposito dei suoi anni a Sanremo Carlo Conti ha rivelato “E’ iniziata lì la nuova era della musica italiana…”.

Le parole del conduttore sulla nuova trasmissione The Band

Carlo Conti ha poi concluso la sua intervista a Oggi parlando del nuovo programma da lui condotto ovvero The Band. E proprio a proposito di tale trasmissione ha voluto precisare “Non si vincono né soldi né contratti discografici…In gioco c’è la soddisfazione di aver suonato su Rai1 e avere imparato qualcosa…”.