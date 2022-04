Maurizio Costanzo Show,  Carlo Conti  gli rilascia un’intervista ma non riesce a trattenere le lacrime …

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti è un bravissimo conduttore televisivo ma anche un uomo di grande stile ed eleganza, caratteristiche oggi difficili da trovare soprattutto in un uomo o donna di spettacolo. Di recente proprio il celebre presentatore nel corso di un’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma, come mai? A farlo commuovere è stato il ricordo di un caro collega e amico prematuramente scomparso nel 2018.

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi e si commuove

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione. Un uomo di grande talento e allo stesso tempo anche di grande sensibilità, caratteristica mostrata anche in occasione dell’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show. Il noto presentatore infatti nel ricordare un caro collega e amico scomparso ovvero Fabrizio Frizzi ha fatto davvero fatica a trattenere le lacrime. Carlo Conti nel rispondere alla domanda del conduttore, che ha appunto posto delle domande sul legame di grande amicizia che univa i due colleghi, è apparso davvero tanto emozionato tanto da aver chiesto a Maurizio Costanzo di poter cambiare argomento. Poco dopo però è tornato a parlare di Fabrizio Frizzi rivelando “Tra noi c’era un legame fortissimo. Al di là del rapporto professionale c’era un grande rapporto umano. E poi siamo diventati babbi in età abbastanza avanzata e questa cosa ci ha legato molto. Io il mio Matteo, lui la sua Stella”.

Carlo Conti trattiene le lacrime: “Mi commuovo troppo”

La prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi avvenuta nel 2018 ha sconvolto moltissime persone. Nello specifico sono stati molti i telespettatori rimasti senza parole per la morte del conduttore, ma anche tanti colleghi tra cui proprio Carlo Conti. Il celebre il presentatore italiano nel ricordare l’amico scomparso ha fatto davvero tanta fatica a trattenere le lacrime, tanto da aver affermato “Cambiamo argomento, altrimenti mi commuovo troppo”. Carlo Conti ha quindi proseguito la sua intervista parlando proprio del figlio Matteo a proposito del quale ha dichiarato “Non so cosa farà da grande. Lo vedo orientato su queste cose da YouTuber, della nuova generazione. Gli auguro di avere la stessa fortuna che ho avuto io, di fare della sua passione il suo lavoro”.

Nuovo spettacolo di Carlo Conti con Panariello e Pieraccioni?

Al Maurizio Costanzo Show Carlo Conti è tornato a parlare anche dello spettacolo teatrale in cui è stato protagonista insieme a due grandi colleghi e amici ovvero Leonardo Pieraccioni e GiorgioPanariello. E proprio a proposito di tale spettacolo e della possibilità di rivederli al teatro insieme ecco che Carlo Conti ha rivelato “C’è questa voglia di rifare lo spettacolo insieme. Non so se rifaremo lo stesso, una rivisitazione, o qualcosa di nuovo. Anche in questo caso, c’è una grande fratellanza e una grande stima professionale. Ci divertiamo a lavorare insieme e a fare i ‘ragazzacci’”.