Amici, Luca Jurman umilia la Pettinelli, Cuccarini e Zerbi: “Non sono in grado di insegnare perchè …”

Nonostante da alcuni anni non fa più parte del programma ecco che l’ex insegnante di Amici Luca Jurman non perde occasione per esprimere il suo pensiero sulla trasmissione in generale ma anche, nello specifico, su alcuni professori. Proprio nelle scorse ore infatti l’ex insegnante ha rivolto dei duri attacchi a tre insegnanti della scuola e di preciso a Rudy Zerbi ma anche ad Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Luca Jurman contro Amici e alcuni professori

Sono trascorsi alcuni anni da quando, nel 2011, Luca Jurman ha lasciato la scuola di Amici dove svolgeva il ruolo di insegnante di canto. E se per alcuni anni non è più intervenuto sulla trasmissione ecco che da alcuni mesi è tornato ad esprimere il suo pensiero sul talent e sui professori che ne fanno parte. Proprio di recente l’ex insegnante di Amici ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv nel corso della quale ha rivolto delle dure parole nei confronti delle due insegnanti della scuola Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Secondo Jurman le due professoresse non sono adatte a giudicare i vari talenti. E nello specifico ha dichiarato “Siccome a giudicare e a valutare ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato”.

Il paragone sull’estero e le parole su Rudy Zerbi

Luca Jurman ha poi continuato la sua intervista facendo un particolare paragone con trasmissioni estere e precisando che in determinate trasmissioni come ad esempio The Voice sono presenti artisti molto importanti come Jennifer Hudoson e Tom Jones mentre invece in Italia la situazione è diversa. “In Italia, ad Amici, ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini..”, queste le sue parole. E sempre a proposito di Anna Pettinelli ha affermato “Va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”. L’ex insegnante di Amici ha poi proseguito la sua intervista parlando di Rudy Zerbi e rivelando “Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”.

Il pensiero su alcuni professori della scuola

Luca Jurman ha concluso l’intervista rivolgendo dei duri attacchi agli insegnanti della scuola definendoli esattamente “insegnanti pseudo titolati”. Secondo Jurman tali insegnanti “definiscono geni allievi che in realtà non lo sono, ma che poi si illudono di esserlo”. Secondo il noto artista sono molti i colleghi che condividono il suo pensiero ma che hanno paura di esporsi soprattutto perchè hanno il timore di non poter più lavorare in televisione.