GF Vip 6, Miriana Trevisan diretta su Pago : “Le nostre strade sono separate …”

Sono trascorse diverse settimane da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello vip nel corso della quale a trionfale è stata la Principessa Jessica Selassié. Nonostante siano trascorse però delle settimane ecco che alcuni dei vip che ne hanno fatto parte continuano a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. È questo il caso della bellissima Miriana Trevisan che proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista al Magazine Nuovo facendo delle rivelazioni sul rapporto con l’ex marito Pago.

La rivelazione di Miriana Trevisan sull’ex marito Pago

Durante le settimane di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello vip Miriana Trevisan non ha mai parlato male dell’ex marito Pago, anzi al contrario in diverse occasioni i due hanno dimostrato di essere legati da un profondo e sincero affetto. Nel corso dell’intervista che la Trevisan ha rilasciato al magazine Nuovo ecco che si è parlato proprio del rapporto tra i due ex coniugi e della speranza del figlio Nicola di vederli di nuovo insieme felici e innamorati. A tal proposito Miriana Trevisan senza alcun problema ha rivelato “Sa bene anche lui che siamo opposti, quindi capisce che è impossibile…Noi andiamo molto d’accordo e ci vogliamo un gran bene, ma le nostre strade sono separate…”.

Miriana Trevisan commenta la gelosia del figlio Nicola

L’ex gieffina ha poi proseguito la sua intervista parlando proprio della gelosia provata dal figlio Nicola nel vedere la madre corteggiata all’interno della casa del GF vip. Miriana Trevisan a tal proposito si è espressa affermando che è assolutamente normale che un bambino possa essere geloso nel vedere la sua mamma baciarsi con un’altra persona. “Può capitare che di fronte ad un bacio fra il proprio genitore e un’altra persona ci possa essere un po’ di gelosia da parte di un figlio, ma non c’è nulla di male…”, queste esattamente le sue parole. La celebre showgirl, considerata una delle protagoniste del GF Vip 6 ma anche una delle concorrenti più discusse, ha poi affermato di sperare che quando il figlio sarà grande potrà sentirsi libero di baciare la persona amata proprio davanti alla sua mamma.

Il commento dell’ex concorrente del GF Vip sulla sua esperienza nel noto reality di Canale 5

Miriana Trevisan ha poi concluso la sua intervista a Oggi parlando proprio dell’esperienza vissuta all’interno della casa del GF vip 6. La celebre showgirl ha definito tale esperienza complicata ma comunque bellissima. E nello specifico ha rivelato “Proprio nei mesi passati nella Casa di Cinecittà ho dovuto fare i conti con le mie ombre e con la mia forza…E’ stato un viaggio catartico…”.