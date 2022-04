Amici, Lorella Cuccarini al veleno contro qualche collega: “Io non ho mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini è una delle insegnanti più apprezzate della scuola di Amici. E proprio nelle scorse ore la professoressa, che è molto seguita sui social, ha risposto alle domande e alle curiosità di alcuni followers. Molte delle domande ricevute riguardavano proprio il talent show di Canale 5 e l’insegnante non solo ha risposto senza alcun problema ma, secondo molti, ha anche colto l’occasione per lanciare delle frecciatine ad alcuni colleghi. Ma esattamente, di chi stiamo parlando e quali sono state le parole espresse dall’insegnante di Amici?

Lorella Cuccarini sui social risponde ad alcune domande su Amici

Da ormai due anni Lorella Cuccarini è entrata a far parte della scuola di Amici, noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma, mentre il primo anno è entrata a far parte della scuola come insegnante di danza ecco che quest’anno ha cambiato cattedra ed infatti è una delle professoresse di canto. Nel corso delle varie puntate del talent la professoressa è spesso apparsa in lotta con il collega Rudy Zerbi e anche se nel rispondere alle domande dei followers non ha mai fatto il suo nome ecco che sono stati molti a pensare che parole espresse sui social fossero in realtà rivolte proprio al collega.

Lorella Cuccarini giudica il suo lavoro da insegnante

Diverse sono state le domande alle quali Lorella Cuccarini ha risposto, ad esempio vi è stato chi le ha chiesto se si considera una professoressa buona oppure una professoressa “finta buona” . Ed ecco che proprio a questa domanda la Cuccarini ha risposto “Né buona a tutti i costi, né cattiva“. Secondo la nota insegnante infatti un professore deve essere nei confronti dell’alunno particolarmente esigente e soprattutto deve mettersi al servizio del programma per il quale appunto lavora. La Cuccarini ha quindi voluto precisare di tentare di svolgere il suo compito nel migliore dei modi ma soprattutto ha voluto precisare che con i suoi alunni preferisce avere un dialogo e seguirli con costanza. E a tal proposito ha dichiarato “Li supporto, mi metto a disposizione, do consigli“. La professoressa ha poi commentato i guanti di sfida che molto spesso sembrano non essere adatti agli allievi destinatari. Ed ecco che a tal proposito l’insegnante ha precisato “Chiaro che nella fase finale tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente”. Dopo aver detto ciò ecco che Lorella Cuccarini ha poi espresso delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina ad alcuni colleghi del talent. “Io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome”.

Il commento della professoressa su LDA

In ultimo l’insegnante ha espresso delle parole su Luca D’Alessio ovvero LDA a proposito del quale ha dichiarato “Mi piace molto e non l’ho mai nascosto. Penso che abbia tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni”.