E’  sempre mezzogiorno, Antonella Clerici mai stata così diretta: “Forse il nostro successo dà fastidio a qualcuno…”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stata una puntata molto particolare quella di E’ sempre mezzogiorno andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 28 aprile 2022. La conduttrice Antonella Clerici infatti ad un certo punto si è fatta male ma nonostante ciò poco dopo ha ironizzato su quanto accaduto lanciando però una frecciatina a qualcuno. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Antonella Clerici assaggia un piatto a base di carne e si brucia la lingua

All’interno del programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 ovvero E’ sempre mezzogiorno vengono preparati diversi gustosi piatti che la conduttrice non rinuncia ad assaggiare. Ed ecco che proprio dopo aver assaggiato uno dei piatti preparati da uno degli chef della trasmissione, nello specifico un piatto a base di carne particolarmente caldo, la conduttrice si è bruciata la lingua. Dopo il piccolo incidente il programma è andato in pubblicità e al ritorno la conduttrice ha commentato quanto accaduto informando i telespettatori.

Le parole della conduttrice sul piccolo incidente in studio

“Mi sono scottata, prima, assaggiando il tacchino. Non so cos’altro manca oggi, che deve ancora succedere” , queste nello specifico le parole espresse dalla nota conduttrice. Antonella Clerici ha quindi ironizzato su quanto accaduto sottolineando però che in realtà la puntata in questione era stata caratterizzata da una serie di imprevisti. E sempre ironizzando ecco che la conduttrice ha continuato affermando “Abbiamo messo il sale negli angoli? Ci sono dei cornetti rossi in studio? Forse il nostro successo dà fastidio a qualcuno…”. Successivamente è accaduto anche un altro imprevisto e nello specifico una spettatrice che era impegnata nel famoso gioco del bonsai ad un certo punto non è più risultata in linea e proprio per tale motivo ad intervenire telefonicamente è stata un’altra spettatrice che rivolgendosi alla Clerici ha precisato “Non sono la signora di prima”.

Diversi imprevisti durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno

La puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda nella giornata di ieri è stata caratterizzata quindi da una serie di imprevisti che hanno anche divertito i telespettatori. Ad un certo punto infatti è accaduto che la conduttrice Antonella Clerici si è impegnata ad aiutare la cuoca Francesca Marsetti a preparare la maionese. Durante tale preparazione sembrerebbe aver sbagliato alcuni passaggi e quindi alla fine il piatto non sembrerebbe essere riuscito come molti invece si aspettavano. Antonella Clerici durante la puntata ha anche commentato le parole espresse da Papa Francesco il quale a proposto delle suocere ha affermato che il loro peggiore peccato è quello di utilizzare le parole a sproposito. Parole queste alle quali la conduttrice ha replicato affermando “E’ una cosa che mi ha fatto sorridere”.