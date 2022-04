I Fatti Vostri, Anna Falchi fa cadere la torta sul pavimento e Salvo Sottile reagisce dicendo …

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella giornata di oggi, venerdì 29 aprile 2022, una nuova puntata del programma condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile ovvero I Fatti Vostri. E proprio nel corso di tale appuntamento la celebre conduttrice e attrice italiana si è resa protagonista di una particolare gaffe che ha tanto divertito i telespettatori. Ma esattamente che cosa è successo?

Incidente in studio durante la puntata de I Fatti Vostri

Ernst Knam è considerato uno dei pasticceri più famosi ed apprezzati del momento, e proprio oggi è stato ospite della puntata de I Fatti Vostri ovvero il programma di Rai 2 condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile. Il noto pasticcere e la moglie Frau si sono impegnati nella realizzazione di un gustosissimo profitterol che però ad un certo punto è finito sul pavimento dello studio televisivo.

Il profitterol finisce a terra e Anna Falchi si imbarazza

Ma, come mai la torta è caduta? Tutto è accaduto mentre il conduttore e giornalista Salvo Sottile era impegnato nel passare la linea al colonnello Massimo Morico proprio per la previsione del meteo. In quel momento Anna Falchi teneva tra le mani il vassoio con sopra il dolce preparato dal noto pasticcere. La conduttrice sicuramente credeva che il dolce fosse stabile e quindi fermo sulla base del vassoio ma così non è stato, ed infatti ad un certo punto il profitterol è proprio caduto per terra provocando alcuni momenti di imbarazzo ma anche tante risate.

Il commento dei conduttori e della moglie del pasticcere

Nel momento in cui il pasticcere ha finito di preparare la torta ecco che Anna Falchi l’ha presa tra le mani affermando “Guardate quanto è bella”. Parole alle quali poi si sono susseguite quelle di Salvo Sottile il quale ha affermato “Questo è il momento del meteo, colonnello Morico gradisce una pallina di profitterol?”. Purtroppo però dopo pochi secondi la torta in questione è finita sul pavimento. Dopo qualche momento di imbarazzo proprio Salvo Sottile è intervenuto cercando di ironizzare su quanto accaduto. “Incredibile al Cibali, la creazione di Ernst Knam…”, queste le parole espresse dal conduttore mentre invece la collega Anna Falchi imbarazzata per quanto fatto ha affermato “Sacrilegio” .E ancora, la moglie del pasticcere è intervenuta precisando che la base era scivolosa. Prima di passare la linea al colonnello per le previsioni meteo Salvo Sottile ha cercato di sdrammatizzare affermando “Finirà a torte in faccia anche oggi”.