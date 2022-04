Isola dei Famosi, Guendalina nella bufera, tutti la attaccano e il fratello Edoardo … 

0 SHARES Condividi Tweet

All’Isola dei Famosi non mancano gli scontri tra i naufraghi, e in particolar modo ad essere finita spesso al centro di polemiche e discussioni è stata, negli ultimi giorni, Guendalina Tavassi. Molti sono i naufraghi che si sono scagliati contro la compagna d’avventura, ma esattamente per quale motivo?

Molti naufraghi contro Guendalina Tavassi

Giorno dopo giorno i naufraghi trovano sempre nuove scuse ed occasioni per litigare. E molto spesso ad essere il centro di critiche e accuse è proprio la naufraga Guendalina Tavassi. Nelle ultime ore a scagliarsi contro Guendalina sono state Laura ed Estefania ma anche Blind. Il motivo? I cocchi. La Tavassi e Carmen Di Pietro vanno sempre alla ricerca di cibo, e nello specifico di conchiglioni e cocchi. Molto spesso si spingono fino alle zone in cui non è consentito andare ma stando a quanto dichiarato dalle dirette interessate non vanno mai oltre quelli che sono i limiti consentiti. Laura ed Estefania però non sembrerebbero aver gradito quanto fatto dalla Tavassi e dalla Di Pietro e in particolar modo si sono scagliati contro la prima accusandola anche di aver nascosto dei cocchi. Accusa che ha stupito molte persone, soprattutto perchè quando è successo che Guendalina ha scelto di condividere i cocchi da lei trovati insieme alla sua ex tribù l’ha fatto tranquillamente davanti a tutti.

Il commento di Carmen Di Pietro

Le due naufraghe hanno accusato Guendalina di nascondere i cocchi in quanto la sera prima ne aveva solamente uno e il giorno dopo poi sembrerebbe averne mangiato un altro. Estefania e Laura hanno accusato Guendalina di essere falsa. Sulla questione sono poi intervenuti Carmen Di Pietro ma anche Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. “Noi abbiamo sempre rispettato i limiti con Guendalina. Abbiamo trovato dei cocchi nelle insenature, è vero, ma si possono trovare perché qui i cocchi cadono dagli alberi e vanno a finire lì. Questo è essere malfidenti, non mi piace”, queste le parole espresse da Carmen Di Pietro. Mentre invece Nicolas Vaporidis è intervenuto difendendo Guendalina ed affermando “Non ti scusare di cose che non hai fatto. Qua non è una responsabilità tua. Se loro pensano che tu abbia fatto una cosa di notte quando in realtà Alessandro ha contato male e ne ha trovato uno sotto al sacco… Se vogliono cercare scuse di questo tipo…”.

Edoardo Tavassi si schiera dalla parte della sorella: “Hanno capito che se litigano con te escono fuori”

Tra coloro che si sono schierati dalla parte di Guendalina Tavassi vi troviamo anche il fratello Edoardo che ha provato a consolare la sorella invitandola a non rispondere alle provocazioni. “Hanno capito che se litigano con te escono fuori. Lo vuoi capire o no? Che inventano str…te in modo tale che te rispondi e poi se ne parli in puntata? Stanno facendo questo gioco. Basta. Non sanno di cosa parlare per emergere, ok? Quando lo vorrai capire saremo tutti più tranquilli”. E Guendalina deciderà di ascoltare i consigli del fratello?