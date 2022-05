Isola dei famosi, Nicola Savino diretto contro Ilary Blasi telefona a Simona Ventura: “Torna tu a condurre l’Isola …”

Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi e sembra proprio che sia accaduto un pò di tutto. C’è stata una discussione piuttosto accesa tra una naufraga, ovvero Laura Maddaloni e l’opinionista Vladimir Luxuria. Ad ogni modo, sembra che ad un certo punto, poi, Nicola Savino abbia fatto una telefonata in diretta tv ad una vecchia conoscenza del reality, facendole una richiesta piuttosto particolare. Sembra che Nicola abbia chiamato Simona Ventura, chiedendole di tornare. Ma come ha reagito Simona, ma soprattutto l’attuale conduttrice de l’Isola dei famosi ovvero Ilary Blasi?



Isola dei famosi 2022, tante novità e colpi di scena in questa edizione

Ebbene, nel corso della puntata de L’Isola dei famosi andata in onda ieri, lunedì 2 maggio 2022 è accaduto un pò di tutto. Tante novità, tra ritiri e sostituzioni e anche qualche piccolo imprevisto. Insomma, in questa edizione sembra sia accaduto praticamente di tutto e ormai le dinamiche si sono create. Anche in diretta sono avvenuti degli imprevisti.



Triangolo amoroso anche all’Isola, la reazione dell’ex fidanzata di Roger che vola fino in Honduras per zittire il suo ex

Pare che qualche puntata fa, una ex fidanzata sia volata fino in Honduras per parlare con il suo ex e zittirlo, visto che le aveva dato della falsa. Un pò come è accaduto al Grande fratello vip 6, sembra che anche all‘Isola dei famosi si sia venuto a creare un triangolo amoroso, ovvero quello formato da Roger Balduino- Estefania Bernari Beatriz. L’ex fidanzata è stata piuttosto dura con Roger, ma quest’ultimo sembra abbia ritenuto di non aver fatto nulla di sbagliato. Beatriz pare che abbia aggiunto che in realtà tra i due non era proprio finita. Insomma, tanta confusione in questo ennesimo triangolo amoroso.



Ilary fa una gaffe, Nicola Savino fa finta di chiamare Simona Ventura

Ad ogni modo, ad un certo punto della serata, la conduttrice Ilary Blasi pare che abbia fatto una gaffe davvero incredibile che ha fatto tanto divertire anche la stessa conduttrice. A quel punto, Nicola Savino con la massima simpatia ed ironia, pare abbia fatto finta di chiamare in diretta tv Simona Ventura, ex conduttrice del reality, chiedendole di tornare.

