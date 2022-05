Oggi è un altro giorno, “Questo lo dici a soreta…”, cala il gelo in studio

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni più amate e più popolari della televisione italiana. E’ condotto da Serena Bortone e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. Puntata dopo puntata la conduttrice ospita all’interno dello studio diversi artisti, appartenenti al mondo dello spettacolo, intervistandoli. Ma cosa è accaduto nel salotto di Serena Bortone nella giornata di ieri? Pare che ad un certo punto ci sia stata un’accesa discussione tra Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa e presenza fissa ad Oggi è un altro giorno e l’insegnante di dizione. In studio si sono vissuti attimi di imbarazzo e di grande tensione. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa sia accaduto.



Oggi è un altro giorno, battibecco in diretta tra Jessica Morlacchi e l’ex professoressa di dizione

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Oggi è un altro giorno sembra si sia verificato qualcosa di incredibile. Ad un certo punto, infatti, ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra la cantante Jessica Morlacchi e l’insegnante di dizione, Fiorella Mari. Ad iniziare il tutto è stata l’ex cantante dei Gazosa che ha accolto la Mari, dicendole “Buon pomeriggio Professoressa”.



“Professoressa lo dici a soreta”, la risposta di Fioretta Mari a Jessica

A quanto pare però, l’insegnante non ha tanto gradito questo saluto tanto che le ha risposto in modo del tutto inaspettato. “Professoressa lo dici a soreta”. E‘ calato così il gelo in studio e Jessica sembra aver provato a ribattere dicendo “Ma io…”. Pare che la cantante non sia nemmeno riuscita a finire il discorso, perchè sarebbe stata interrotta dalla Mari che le ha detto “Io non sono una professoressa, sono una maestra. Professoressa non esiste”.



Scontro piuttosto acceso tra le due, tensione in studio

Insomma, uno scontro piuttosto acceso che non è di certo finito li, ma è continuato anche in un secondo momento. La Mari avrebbe anche ripreso la cantante sulla dizione, dicendole “Prendi fiato prima di parlare, prendi fiato per bene“.Insomma, sembra che alla Mari non sia proprio andato giù il modo in cui Jessica l’ha chiamata, ovvero “professoressa”. Pare che il suo atteggiamento però non sia proprio piaciuto ai telespettatori.