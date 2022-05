Ambra, sul palco del Primo maggio parla di Fedez …

Dopo tante restrizioni e divieti per via della pandemia da Covid, il 1 maggio si è tornati in piazza per il grande Concerto, in diretta direttamente da Roma e trasmesso su Rai 3. Sul palco si sono susseguiti diversi artisti di un certo calibro e tanti i bei messaggi che sono stati lanciati in questa occasione così tanto importante. In riferimento a quanto accaduto un pò di tempo fa, pare che non poteva di certo mancare il messaggio di Fedez. Il noto rapper sui social e nello specifico su Instagram pare che abbia espresso il suo punto di vista. Non è di certo mancata la frecciatina di Fedez nei confronti della Rai, azienda con cui ha avuto in passato dei dissapori.



Concerto del 1 Maggio, Fedez protagonista anche se non sul palco

In occasione del Concerto del Primo Maggio, sembra che Fedez abbia espresso il suo punto di vista e lo ha fatto senza mezzi termini.”Buon Primo Maggio. E Buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”. Queste le parole scritte da Fedez nella giornata di domenica su Instagram, lanciando una frecciata alla Rai e ricordando quanto accaduto lo scorso anno, quando proprio dal palco si era scagliato contro il senatore leghista Ostellari per le posizioni contrarie al Ddl Zan.



La polemica del rapper con la Rai

In quella occasione, il rapper pare se la fosse presa con i vertici di viale Mazzini che in qualche modo avrebbero anche cercato di censurare il suo intervento. Fedez aveva anche pubblicato sui suoi canali social il video della telefonata che aveva avuto con la vicedirettrice di Rai 3, ovvero Ilaria Capitani. Sembra che la conduttrice dell’evento, Ambra Angiolini grande amica di Fedez, direttamente dal palco ha letto il messaggio del rapper.



Ambra Angiolini legge il messaggio di Fedez e poi lo saluta in diretta, nessuna censura

“Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio. Dice così: ‘Buon Primo Maggio. E Buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso’. Lui è Fedez. Ciao Federico”. Insomma, nonostante i vecchi attriti sembra che non ci sia stata alcuna censura e Fedez un anno dopo pare che abbia avuto modo di potersi prendere una rivincita, seppur a distanza.

