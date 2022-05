Toto Cutugno non si vede da tempo e Fasano rivela che …

Tutti conoscono Toto Cutugno, celebre cantautore italiano famoso in tutto il mondo. L’artista da un po’ di tempo sembrerebbe essersi ritirato dalle scene, e sono molti coloro che nel corso dei mesi si sono posti delle domande sui motivi di tale decisione. Domande queste alle quali non sempre è stato facile trovare delle risposte ma nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato il noto compositore Franco Fasano le cui parole hanno lasciato un po’ tutti senza parole.

Toto Cutugno lontano dalle scene

Con la sua musica Toto Cutugno ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, e proprio per tale motivo la sua improvvisa lontananza dalle scena ha stupito e fatto discutere. Il noto cantautore, il cui nome all’anagrafe è Salvatore Cutugno, è apparso per l’ultima volta in televisione nel 2020 quando ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin nel programma Verissimo. Nel 2019 invece Amadeus lo aveva scelto come coach nella trasmissione Ora o mai più. Ma oggi che fine ha fatto Toto Cutugno? L’artista per l’ultima volta ha scritto un post sui social lo scorso Aprile in occasione della Pasqua. Oggi ad effettuare delle rivelazioni è stato il noto compositore Franco Fasano.

La rivelazione di Franco Fasano su Toto Cutugno

Secondo quanto rivelato da Franco Fasano nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno ecco che sembra proprio che Cutugno non stia attraversando un buon momento. “Toto ha attraversato un periodo difficile della sua vita. Però ci sentiamo ancora”, queste nello specifico le parole espresse dal noto compositore. Fasano non ha svelato più nessun dettaglio sul privato del famoso collega. Le sue parole però hanno lasciato un po’ stupiti e preoccupati i telespettatori che nelle ultime ore si stanno ponendo molteplici domande.

La malattia del famoso artista italiano

Molti anni fa, ed esattamente nell’ormai lontano 2009, Toto Cutugno ha scoperto di avere una malattia e nello specifico un tumore alla prostata. Tale scoperta è avvenuta grazie al consiglio di Albano che ha appunto consigliato all’artista e amico di sottoporsi ad un esame approfondito attraverso il quale Cutugno ha potuto scoprire di essere malato e ha poi potuto sottoporsi ad una delicata operazione. Tutto è andato bene ma l’artista da allora vive senza il rene destro e questo lo porta a non poter trascorrere molto tempo in piedi.