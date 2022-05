La vita in diretta, Iva Zanicchi prima fa un’affermazione ma poi subito la rettifica, imbarazzo in studio

Iva Zanicchi è una nota cantante, la quale vanta sicuramente una carriera davvero molto importante. E’ soprannominata l’Aquila di Ligonchio ed in occasione dello scorso Festival di Sanremo sembra abbia riscosso un grandissimo successo. Nei giorni scorsi è stata ospite nel salotto de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano. La cantante è stata ospite del programma in questione e sembra che si sia resa protagonista di un siparietto davvero molto simpatico, insieme ad Alessio Boni, il noto attore che ha rilasciato un’interessante intervista proprio nel salotto di Alberto Matano. Ma cosa è accaduto tra i due? Perchè Iva è stata protagonista di questo simpatico siparietto?



Iva Zanicchi ospite nel salotto de La vita in diretta

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Iva Zanicchi sia stata ospite nel salotto de La vita in diretta il programma condotto da Alberto Matano. Ebbene, Iva è stata protagonista di un siparietto davvero molto divertente in compagnia del noto attore Alessio Boni, protagonista del film che sarà trasmesso domenica 8 maggio e incentrato sulla vita di Manuel Bortuzzo. Il film in questione si intitola Rinascere e come abbiamo visto è incentrato sulla vita dell’ex nuotatore ed ex gieffino.



Lapsus di Iva su Walter Chiari “L’ho amato tantissimo”

E’ stato proprio mentre in studio si parlava di questo film che è stato anche ricordato il fatto che Alessio Boni avesse in passato anche interpretato un altro importante personaggio, quale Walter Chiari. A tal riguardo, la cantante sembra aver detto “io l’ho amato tantissimo..” Una dichiarazione inaspettata che ha lasciato tutti completamente senza parole, quella di Iva, la quale dopo qualche istante sembra aver fatto un passo indietro sottolineando che non intendeva dire “amato” da un punto di vista sentimentale.



La cantante pronta a convolare a nozze con il suo compagno storico?

Iva sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante, parlando anche delle voci che al momento circolano sul suo conto e che la vedono prossima alle nozze. “Ci hanno creduto perchè io non ho neanche smentito. I giornalisti continuavano a chiedermi nelle interviste cosa ci si sarebbe potuto aspettare da me per il futuro, allora io ho detto: ‘Beh, che mi sposi con l’abito bianco e con il velo’. Da quel momento tutti hanno scritto del mio matrimonio”.