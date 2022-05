Paolo Bonolis, diretto sui concorrenti “Mi arrabbio perchè ….”

Paolo Bonolis è un noto conduttore televisivo, uno tra i più amati di tutti i tempi. Da tantissimi anni intrattiene milioni di telespettatori con i suoi programmi che hanno avuto un successo davvero strepitoso. In questi mesi sta andando in onda con il programma Avanti un altro, su Canale 5 e sembra che abbia regalato tanta spensieratezza ma anche tanto divertimento e svago. E’ pur vero che la trasmissione in questione è molto amata e tanto seguita dal pubblico italiano, anche per via della partecipazione di Luca Laurenti, da sempre la spalla destra del noto conduttore. In questi giorni, Paolo ha voluto rilasciare un’intervista molto interessante e lo ha fatto a Tv sorrisi e canzoni svelando anche qualche aneddoto relativo al suo programma. Ma cosa ha dichiarato?



Paolo Bonolis, intervista a Tv sorrisi e canzoni

Paolo Bonolis in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, svelando qualche aneddoto sul programma Avanti un altro, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 subito dopo Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Ebbene, sembra proprio che nel corso dell’intervista, il conduttore abbia parlato dei concorrenti che prendono parte alle varie puntate del suo programma, svelando come in alcuni occasioni questi lo facciano particolarmente arrabbiare.



La confessione del noto conduttore su Avanti un altro e sui concorrenti “Mi arrabbio…”

“Mi arrabbio perchè vorrei che vincessero. Sono arrabbiature di generosità, tipo quando nel gioco finale uno mi dice tre volte ‘lettere’ anziché ‘poesie’ sbagliando tre volte. E dopo dobbiamo ripetere tutte le domande da capo”. Queste le parole di Paolo Bonolis che da molto tempo ormai, da la possibilità a diversi concorrenti di poter vincere delle cifre anche molto importanti.



Il gioco finale, il pensiero del conduttore

Il gioco finale, ovvero quello del contrario è proprio quello che determina la vincita. I concorrenti sono chiamati a dare la risposta giusta, ma al contrario, ovvero bisogna dare la risposta sbagliata per poter avanzare e andare avanti.“E’ un momento faticosissimo per me, sono soldi che se ne vanno ogni secondo”. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore. Nel corso dell’intervista, Paolo ha anche parlato della versione Vip di Avanti un altro, andato in onda anche nei mesi scorsi, in prima serata. “Sono tutti amici che vengono a giocare con lo spirito giusto, la voglia di giocare e divertirsi. Ricordo Cecchi Paone che era il più preparato di tutti e ha rosicato al momento dell’eliminazione”.