Maurizio Costanzo Show, rissa in studio tra Sgarbi e Mughini, spintoni e …

Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, di quanto accaduto all’interno del Maurizio Costanzo Show, celebre programma televisivo di Canale 5 condotto appunto da Maurizio Costanzo. Secondo alcune indiscrezioni nel corso della registrazione della puntata che verrà trasmessa proprio nella serata di oggi 4 maggio 2022 due degli ospiti presenti in studio sembrerebbero essersi resi protagonisti di uno scontro abbastanza acceso. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Acceso scontro al Maurizio Costanzo Show tra due ospiti

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, secondo TvBlog sono proprio loro i protagonisti dell’acceso scontro avvenuto nello studio del Maurizio Costanzo Show in occasione della registrazione della nuova puntata. Nello specifico, secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che i due si siano resi protagonisti di uno scontro abbastanza acceso su un tema oggi molto discusso ovvero la guerra in Russia. Quale sia stato di preciso il motivo che ha portato allo scontro non sembrerebbe essere al momento chiaro ma secondo alcuni rumors sembra proprio che i diretti interessati siano addirittura arrivati a degli spintoni . Ma non solo, alcuni sembrerebbero aver anche avuto modo di assistere ad una caduta di Sgarbi.

Lo scontro mandato in onda o no?

Quello che adesso molte persone si stanno domandando è se lo scontro in questione, o almeno una parte di questo, verrà mandato in onda nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show di oggi 4 maggio oppure no. Da una parte quanto accaduto potrebbe consentire di ottenere maggiore share alla trasmissione, già seguita con costanza e passione da milioni di persone. Allo stesso tempo però il conduttore potrebbe decidere di far finta che nulla sia accaduto proprio per evitare che una trasmissione come questa di grande successo possa risultare un po’ troppo trash.

Precedenti scontri in tv tra Sgarbi e Mughini

Ma, è la prima volta che Mughini e Sgarbi si trovano a scontrarsi in televisione? La risposta è no. Ed infatti è successo anche in passato che i due si siano scontrati arrivando addirittura alle mani. Il fatto è accaduto nella trasmissione ‘Stasera Italia’ nel 2019 davanti alla saggista Maria Giovanna Maglie. Il motivo della discussione? In quel caso a provocare la rissa è stata la differente opinione sui fondi russi alla Lega di Salvini. In quell’occasione uno degli assistenti di studio è dovuto intervenire per fermare Mughini ed evitare che entrambi potessero farsi del male.