Mattino Cinque, Tonon fa una battuta su Lory Del Santo e Federica Panicucci resta senza parole: “Prima li faceva …”

Una nuova puntata di Mattino Cinque, celebre programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è andata in onda nella mattina di ieri martedì 3 maggio 2022. Nel corso di tale appuntamento sono stati affrontati diversi argomenti e nello specifico si è tanto parlato dell’Isola dei Famosi e di quello che è successo nel corso della diretta dello scorso lunedì 2 maggio. Ad un certo punto le parole espresse da Raffaella Tonon su Lory Del Santo hanno spiazzato un po’ tutti. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Raffaello Tonon su Lory Del Santo spiazzano tutti

A Mattino Cinque si è tanto parlato, nel corso della puntata andata in onda ieri, dell’Isola dei Famosi e in particolar modo di Lory Del Santo e della sua gelosia per il fidanzato Marco Cucolo. A far discutere è stata proprio tale gelosia, e ad intervenire ad un certo punto sulla questione è stato uno dei presenti in studio, e di preciso Raffaello Tonon. Il noto opinionista ha rivelato di essere rimasto molto sorpreso dal comportamento della naufraga e soprattutto sorpreso nel vederla così innamorata del compagno. A tal proposito ecco che Tonon ha affermato “E’ cambiatissima…Sarà la vita che l’ha cambiata…E’ l’età che avanza…Negli anni ho visto passare tanti suoi fidanzati…Mai avrebbe agito così…Prima li faceva saltare a frusta…”.

La reazione di Federica Panicucci

Le parole espresse da Raffaello Tonon hanno spiazzato un po’ tutti i presenti in studio, ma soprattutto la conduttrice Federica Panicucci che è scoppiata a ridere. La presentatrice divertita dalle parole espresse dall’opinionista si è poi rivolta ad Andrea Franco Alajmo chiedendo conferma di quanto detto da Tonon. Domanda alla quale Alajmo ha risposto dando ragione al noto opinionista. Sempre Alajmo ha poi proseguito rivelando che solamente Cucolo è riuscito a far vedere un lato dolce di Lory. Patrizia Groppelli invece ha rivelato di essersi commossa molto nel vedere la coppia molto unita nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Il pensiero di Patrizia Groppelli su Lory Del Santo e Marco Cucolo

Patrizia Groppelli, ospite di Mattino Cinque, ha poi proseguito esprimendo il suo personale pensiero sulla coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo. “Bellissima storia d’amore a cui io pensavo non durasse…Pensavo sarebbe durata tipo un gatto sulla tangenziale…”, queste le sue parole.