GF Vip, Lulù Selassiè decide di parlare di Manuel e senza freni svela: “Non ha … “

All’interno della casa del GF Vip con il loro amore hanno fatto sognare milioni di persone e proprio per tale motivo la notizia della fine della loro storia d’amore ha colto di sorpresa moltissime persone. Stiamo nello specifico parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, da giorni ormai al centro del gossip. Nello specifico però nelle ultime ore si sta tanto parlando delle parole espresse proprio dalla giovane principessa etiope sui social nei confronti dell’ormai ex fidanzato.

Lulù Selassié sui social torna a parlare di Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié in seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 ed è entrata nel cuore di milioni di persone. Sui social la più piccola delle principesse etiopi è molto attiva e molto seguita dai followers, e proprio durante una diretta su Instagram è tornata a parlare dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. In molti le hanno posto delle domande sulla fine della relazione con il giovane nuotatore ed è stato proprio nel dare risposta a tali domande che l’ex gieffina ha colto l’occasione per fare una precisazione importante. E nello specifico Lulù ha colto l’occasione per rivelare che in realtà Manuel non ha nessuna colpa per quanto accaduto.

Le parole di Lulù su Manuel

“Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui…”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Lulù nel corso della diretta su Instagram. Sempre nel corso della stessa diretta Lulù ha rivelato di non aver alcun problema eventualmente nel dire di avere qualcosa contro Manuel. La sorella della vincitrice del GF Vip 6 ha poi rivelato di voler molto bene a Manuel e gli ha augurato di trascorrere nel migliore dei modi il giorno del suo compleanno. “Davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno…”, queste le sue parole. Lulù sempre nel corso della stessa diretta ha poi colto l’occasione per ringraziare tutti i suoi fan per la vicinanza mostrata nel corso degli ultimi giorni. E nello specifico ha affermato “In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio…Mi avete aiutato tanto…”.

La rivelazione di Lulù sulla sua salute: “Non dormo tanto”

L’ex concorrente del GF Vip ha poi concluso la diretta facendo delle rivelazioni sulla sua vita oggi. E nello specifico ha rivelato “Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste…”.