Ciao Darwin, Paolo Bonolis decide di fare chiarezza su una nuova edizione: “E’ una …”

Sono ormai diverse settimane che il pubblico di Canale 5 si domanda se prima o poi potrà tornare a guardare in televisione una nuova edizione di Ciao Darwin oppure no. Ed ecco che a rispondere a tale interrogativo nel corso delle ultime ore è stato proprio Paolo Bonolis, conduttore della nota trasmissione da moltissimi anni insieme al collega e amico Luca Laurenti. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dal famoso presentatore? Facciamo chiarezza.

La rivelazione di Paolo Bonolis su Ciao Darwin

Una lunga intervista è stata rilasciata nelle scorse ore da Paolo Bonolis a SuperGuidaTv. Diversi gli argomenti affrontati, tra questi anche la possibilità per i telespettatori di tornare a vedere su Canale 5 una nuova edizione di Ciao Darwin. A tal proposito ecco che il marito di Sonia Bruganelli, ha rivelato il suo pensiero affermando che la sua trasmissione merita di andare ancora una volta in televisione, e questo perchè nonostante il trascorrere degli anni il suo format può essere considerato assolutamente attuale. Il conduttore ha poi voluto precisare “Che sia stato però dato per defunto è una decisione soggettiva di chi l’ha scritto…”.

Le parole di Bonolis su Avanti un altro

Nel corso dell’intervista rilasciata da Bonolis a SuperGuidaTv ecco che il conduttore ha rivelato di non avere l’intenzione di presentare alcun reality show, precisando che questa tipologia di trasmissione non è adatta a lui. Al contrario bellissime parole ha espresso per un’altra sua trasmissione di grande successo ovvero Avanti un altro. Nello specifico secondo Bonolis questo non può essere considerato un semplice programma, o meglio un game show come altri, ma un vero e proprio reality. “Che poi se c’è un reality vero quello è proprio ‘Avanti un altro’. Ciò che ci diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti…”, queste di preciso le sue parole. Al conduttore è stato poi chiesto il suo pensiero sulla possibile futura partecipazione del figlio al GF Vip. Domanda alla quale Bonolis ha risposto affermando “Non mi sembra la migliore delle idee e comunque non credo che lo voglia fare…” .

Nuovo programma in arrivo per il marito di Sonia Bruganelli?

Sempre nel corso della stessa intervista è stato poi chiesto a Bonolis di confermare oppure smentire alcuni rumors secondo i quali molto presto potrebbe essergli affidata la conduzione di un game show tedesco ovvero ‘Chi mi ruba lo show’. Il marito della nota opinionista del GF Vip non ha avuto il timore di intervenire sulla questione facendo una rivelazione molto importante e utile a mettere un punto alla situazione. “Mai sentito. Mi proposero dei format già al tempo della realizzazione di Avanti un altro ma ho voluto fare un programma scritto da me. Preferisco vestirmi i programmi addosso…”, queste le parole espresse da Bonolis.