Amici, Albe una furia contro Zerbi, interviene la Pettinelli

Andrà in onda il prossimo sabato 7 maggio 2022 su Canale 5 la tanto attesa semifinale del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. E più si avvicina la finale e più crescono le tensioni tra alunni ed insegnanti. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta tanto discutendo del giovane cantante Albe che nelle scorse ore ha vissuto alcuni momenti di nervosismo a seguito dei quali ha chiesto consigli alla sua insegnante Anna Pettinelli che a sua volta ha poi finito per discutere con il collega Rudy Zerbi. Ma, per quale motivo?

Il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi fa discutere

Così come accaduto altre volte nel corso dei mesi ecco che anche nelle ultime ore il noto insegnante di canto della scuola di Amici Rudy Zerbi è finito al centro di una grossa polemica. Nello specifico a non essere piaciuto è stato il guanto di sfida lanciato per la semifinale del noto talent show, prevista per sabato 7 maggio. L’insegnante ha chiesto di poter vedere sfidarsi Luigi e Albe. Ma oltre che lanciare la sfida ecco che a colpire il giovane artista sembrerebbero essere state le parole espresse da Zerbi e a lui rivolte. Secondo il professore di canto il suo allievo ha maggiore possibilità di vincere ed inoltre ha voluto anche puntualizzare gli errori commessi, secondo il suo pensiero, proprio da Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi

Le parole scritte da Rudy Zerbi nella lettera sono apparse ad Albe un po’ dure, e proprio per tale motivo il giovane artista ha chiesto poco dopo di poter parlare con la sua insegnante Anna Pettinelli. E proprio quest’ultima ha commentato la decisione del collega affermando “E’ uno sbruffone. E’ uno che se la tira perché ha uno forte”. Ma non solo, la Pettinelli ha poi proseguito definendo il giovane allievo di Zerbi “antico” ma anche “polveroso” per il suo modo di cantare.

Il consiglio della professoressa Pettinelli e il confronto tra Albe e la fidanzata Serena

Albe ha quindi deciso di chiamare Anna Pettinelli, sua insegnante, per chiedere un po’ di conforto per le parole ricevute da Zerbi. E proprio alla fine della telefonata in questione ecco che ha dato un prezioso consiglio al suo allievo. Quale? Semplice, quello di pensare di esibirsi per se stesso e per il suo pubblico e basta. E’ stato poi al ritorno in casetta che Albe ha avuto modo di parlare di quanto accaduto con la fidanzata Serena che ha colto l’occasione per dare ragione alla Pettinelli.