Isola dei famosi, Laura Maddaloni una furia contro Vladimir Luxuria che resta senza parole

Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in scena una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Sembra che come sempre la puntata sia stata ricca di colpi di scena e non sono mancati i momenti di grande tensione ed i colpi di scena. Ad un certo punto, infatti, una naufraga avrebbe minacciato di ritirarsi dal reality e poi se la sarebbe presa con l’opinionista Vladimir Luxuria. Ma cosa è accaduto nello specifico?



Isola dei famosi, Laura Maddaloni minaccia di abbandonare il reality

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso della puntata de L’Isola dei famosi andata in onda ieri lunedì 2 maggio 2022 sia accaduto un pò di tutto. Ad un certo punto, la moglie di Clemente Russo avrebbe minacciato di ritirarsi dal programma, subito dopo aver ricevuto una domanda da parte di Vladimir Luxuria. Effettivamente sembra che la naufraga abbia in qualche modo interpretato male le parole di Vladimir Luxuria. Così, la naufraga sarebbe andata su tutte le furie.



Lo sfogo della moglie di Clemente Russo dopo le parole di Vladimir Luxuria

“Me ne voglio andare basta, è dal primo giorno che è accanita con noi. Il tuo ruolo è importante, è un accanimento continuo questo!“. Queste le parole di Laura, che è completamente sbottata dopo aver ascoltato le parole di Luxuria. Tutto pare che sia iniziato nel momento in cui Vladimir ha chiesto al gruppo “Chi ha minacciato Clemente?”. L‘opinionista pare volesse dire “Chi è stato a minacciare Clemente?”. La moglie dell’ex pugile però avrebbe frainteso le parole di Vladimir, pensando che quest’ultima volesse far capire che fosse stato Clemente a minacciare. In Palapa poi, durante le nomination, la naufraga sembra aver fatto chiarezza al riguardo.



Il botta e risposta piuttosto acceso tra le due

“Mi ha dato fastidio l’accanimento che mi hanno fatto passare come una judoka aggressiva, non è passato il messaggio che sono una mamma di tre bambine. La mia vita però scoppia di gioia, meglio invidia che pietà! Mi sono sentita aggredita. Questo binomio judoka-aggressiva, pugile-aggressivo e basta! Ogni volta sono attaccata, dai concorrenti me lo aspetto ma da Vladimir Luxuria no. Questa cosa è continua. Tu qua sei come un arbitro e se tu continui a dire che baro puoi influenzare il pubblico, tutto qua. Se lo dice un concorrente è un’altra cosa! Questo è il mio primo reality non sono abituata”. Immediata la risposta di Vladimir che ha detto “Puoi crederci o non crederci Ma io non ho alcun pregiudizio nei tuoi confronti, magari la prossima settimana ti intonerò un canto di gloria. Non ho nulla contro di te, aspettati di tutto da me“. Insomma, un accesso botta e risposta tra le due.