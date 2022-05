Vittorio Sgarbi lascia tutti a bocca aperta: “Ho deciso di non querelare Mughini perchè …”

Sappiamo bene che nei giorni scorsi, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show è accaduto qualcosa di incredibile che ha lasciato tutti senza parole. Sembra infatti che alla puntata in questione, abbiano preso parte Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.



Maurizio Costanzo show, lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

Pare che nel corso della puntata si sia parlato della guerra in Ucraina e della situazione piuttosto particolare e delicata. Ad un certo punto il critico d’arte e l’opinionista sportivo avrebbero iniziato a punzecchiarsi ma nel giro di pochi istanti la situazione sarebbe degenerata tanto da finire quasi alle mani. Nonostante sia accaduto qualcosa di grave, soprattutto in un contesto televisivo, sembra proprio che Vittorio abbia ringraziato Mughini. Il motivo? Pare che il noto critico d’arte abbia voluto ringraziare Mughini per aver fatto si che vivesse un momento televisivo piuttosto intenso.



Il critico d’arte ringrazia Mughini e pubblica una lettera su Di Più

Ebbene, a distanza di qualche giorno da questa rissa, sembra che il noto critico d’arte abbia voluto scrivere una lettera a Mughini, che è stata pubblicata sul settimanale Di Più, ringraziando in questo modo il suo collega.“Mi hai consentito, senza che io facessi nulla, di essere protagonista di un momento di tv degno di quel periodo, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 in cui, proprio al Maurizio Costanzo Show, io ho inventato un modo nuovo di fare televisione”. Questo quanto scritto dal critico d’arte.



Vittorio non querela Mughini, poi vuole fare pace

“Se io fossi stato più figlio di buona donna sarei rimasto a terra, fingendomi tramortito, e avrei potuto chiedere un sacco di soldi come risarcimento. Peccato che lì per lì non ci abbia pensato. È stata comunque tv, di quella vera. Quella che non è tutta preparata a tavolino”. Questo ancora quanto scritto da Vittorio, il quale ha aggiunto che sicuramente non ha alcuna intenzione di andare avanti in questa vicenda e querelare Mughini. Vittorio avrebbe fatto sapere di voler far pace con Mughini, magari in televisione. Per questo motivo, Vittorio nella lettera sembra abbia anche aggiunto dell’altro. “Se questa puntata si farà andremo lì (pagati tutti e due, io spero più di te), faremo i buoni e staremo lì a farci i complimenti a vicenda. Ma forse, invece, ci scapperà un’altra bella rissa. Però faresti bene a inventarti qualcosa. Grazie ancora per la tua formidabile collaborazione”.