Amici, Alessandra Celentano umiliata: “E’ rimasta …”

Continua lo scontro piuttosto acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peperaini. Le due professoresse di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi in questi giorni sembra se ne siano dette di tutti i colori. Le due hanno infatti litigato pesantemente nel corso di una recente puntata ed hanno continuato a farlo in occasione del serale di Amici andato in onda sabato 14 maggio 2022. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici, continua lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse puntate del serale sembra sia accaduto di tutto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Le due si sono attaccate in modo anche piuttosto pesante. Alessandra sarebbe arrivata a dire delle cose piuttosto pesanti nei confronti di Veronica, ovvero se secondo lei “di danza non ne capisce niente”. Sappiamo bene che Veronica è una grande professionista e che tutti i giorni cura tanti progetti artistici.

L’ex marito di Veronica, Fabrizio Prolli dice la sua sulla “guerra” tra le due prof

A parlare in questi giorni di questa situazione che si è venuta a creare tra le due professoresse di ballo, è stato Fabrizio Prolli, un ballerino ma anche ex marito di Veronica. Quest’ultimo avrebbe rilasciato un’intervista a Nuovo tv.“Non condivido i modi della Celentano quando diventa assolutista. Non esiste solo la sua danza, per questo dovrebbe togliersi il paraocchi. Lei è rimasta indietro anni luce”. Queste le parole dichiarate dall’ex marito di Veronica che ha voluto così darle il suo sostegno, schierandosi dalla sua parte e andando contro la Celentano.

Il coreografo scende in campo in difesa di Veronica e poi svela il suo “preferito” di questa edizione di Amici

“Siamo rimasti in rapporti ottimi. Siamo uniti nell’educazione dei nostri figli”, ha aggiunto Fabrizio il quale tra l’altro è il padre dei due figli di Veronica. Nel corso dell’intervista, poi il noto coreografo sembra aver fatto una confessione, ovvero svelato qual è l’allievo di Amici 21 che più gli spiace e sembra aver fatto il nome di Dario.“Lo conosco da quando aveva undici anni e penso che sia uno dei ballerini più versatili di quest’edizione”.