Chiara Ferragni terrorizzata, lo scherzo che le fa Fedez è davvero …

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre molto attivi sui social. In due condividono spesso immagini della propria quotidianità, e nello specifico tante immagini che riguardano i figli ma anche alcuni momenti di coppia. Ed ecco che proprio nel corso della mattina di ieri, domenica 15 maggio 2022, il noto rapper ha condiviso un video che ha tanto divertimento i suoi followers. Un video con protagonista proprio la moglie Chiara vittima di un brutto scherzo al suo risveglio. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Chiara Ferragni vittima di uno scherzo organizzato da Fedez

È stato un brutto risveglio quello di ieri, domenica 15 maggio, per la nota influencer italiana Chiara Ferragni. La giovane donna si trovava ancora nel letto quando il marito, ovvero il rapper Fedez, ha pensato bene di organizzarle uno scherzo davvero terribile. Tutto è iniziato con una storia pubblicata su Instagram dal rapper tramite la quale rivelava ai fan di provare molta noia. E proprio tale noia l’ha portato ad organizzare un brutto scherzo alla moglie Chiara facendola tanto spaventare. “Mi sto annoiando, e quando mi annoio…”, queste nello specifico le parole espresse da Federico mentre apriva lo sportello di un mobile all’interno del quale era presente una maschera davvero molto brutta e spaventosa utilizzata solitamente in occasione delle feste di Halloween.

Terribile risveglio per la nota influencer

Fedez ha preso la maschera in questione, l’ha portata nella camera da letto e l’ha posizionata sul cuscino, e di preciso molto vicino alla moglie Chiara che ancora stava dormendo. La giovane ha poco dopo aperto gli occhi ma invece di trovarsi davanti il marito si è trovata questa brutta maschera e ovviamente si è subito spaventata.

La reazione di Chiara Ferragni allo scherzo del marito Fedez: “Ma sei scemo”

Ma, come ha reagito la Ferragni allo scherzo del marito? La celebre influencer si è arrabbiata, e dopo aver urlato terrorizzata e guardato Fedez ha esclamato “Ma sei scemo”. A questo punto proprio Federico, molto divertito per lo scherzo ben riuscito, ha guardato la moglie e sorridendo ha risposto “Ti amo amore mio, ti porto la colazione a letto?”.Chiara, che non si era svegliata nel migliore dei modi, ha semplicemente risposto “Non voglio niente“. Ma Fedez ha proseguito chiedendo “Ti sei arrabbiata?”. E ancora “Dai, era divertente”.