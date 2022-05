Fedez fa un gesto nei confronti di J-Ax che pare un riavvicinamento, il web esplode

Fedez e J-Ax un tempo sono stati molto amici ed hanno anche avuto modo di collaborare per diversi anni, presentando dei singoli che sono diventati dei veri e propri tormentoni. Ebbene, sappiamo bene che ad un certo punto poi le cose hanno iniziato ad andare male tra loro e la collaborazione sembra si sia interrotta del tutto ed a quanto sembra anche l’amicizia. In questi giorni a parlare è stato proprio lui, J-Ax svelando un pò quanto accaduto tra loro e quali siano stati i motivi che li hanno portati a smettere di fare musica insieme. A distanza di qualche giorno, anche Fedez è tornato a parlare e sembra aver in qualche modo teso la mano al suo ex socio, amico e collega.

Fedez e J-Ax sono pronti a fare la pace?

Dopo tanti anni da quando i due purtroppo hanno smesso di fare musica insieme, adesso sembra essere arrivata la notizia che un pò tutti si aspettavano. Ebbene, attraverso un’Instagram Stories, sembra che il marito di Chiara Ferragni abbia fatto intendere di voler provare a tendere una mano a J-Ax. In tal senso, ha postato così un video dove è in auto e mentre pare stia ascoltando Senza pagare che è un brano inciso proprio con Alessandro nel lontano 2017. Fedez però non si è limitato a questo ed anche taggato J-Ax.

J-Ax torna a parlare del sodalizio con il rapper milanese

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che proprio nei giorni scorsi J-Ax pare fosse tornato a parlare del rapporto lavorativo e non con Fedez.“Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”. Queste le parole di J-Ax che ha così voluto parlare a distanza di tanti anni.

Fedez e il gesto nei confronti di Alessandro, che sia l’inizio di una pace?

A queste parole il rapper sembra non abbia replicato, ma ecco che attraverso il video e il tag in qualche modo, Fedez ha voluto rispondere e tendere la mano. Che questo sia l’inizio di una pace tra i due?