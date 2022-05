Eurovision 2022, le parole di Malgioglio scatenano una grossa polemica: “È un …”

È andata in onda lo scorso sabato 14 maggio la puntata finale dell’Eurovision Song Contest 2022 al termine della quale a trionfare è stata l’Ucraina. A commentare le tre serate sono stati Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, e proprio il noto cantautore è finito nelle ultime ore al centro della polemica per le parole espresse nei confronti della concorrente che ha rappresentato la Spagna ovvero Chanel Terrero. Ma nello specifico, cosa ha dichiarato Malgioglio? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cristiano Malgioglio al centro della polemica

Chi conosce Cristiano Malgioglio sa bene che non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero, anche se questo potrebbe far offendere qualcuno. Ed infatti proprio nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest non ha avuto il timore di esprimere il suo personale pensiero su Chanel Terrero ovvero la concorrente che ha rappresentato la Spagna proprio nel corso della nota competizione musicale Europea. In realtà l’artista che ha portato sul palco dell’Eurovision il brano intitolato “Slo.Mo” è piaciuta a moltissime persone, ma non a Malgioglio. Il noto cantautore italiano oltre che opinionista televisivo non sembrerebbe aver apprezzato il brano. Ma il modo in cui ha espresso il suo pensiero non è piaciuto al pubblico spagnolo che si è tanto arrabbiato.

Le parole di Malgioglio su Chanel Terrero

“Devo dire che è bella e balla molto bene. Infatti è cubana. Ma la sua è una canzoncina da spiaggia. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez. C’era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna ma per un soffio non sono passati”. Queste nello specifico le parole espresse da Cristiano Malgioglio su Chanel Terrero che hanno fatto molto arrabbiare il pubblico spagnolo. Al fianco di Malgioglio, in questa esperienza da co-conduttore, vi è stato per tutte e tre le serate il noto attore Gabriele Corsi. Quest’ultimo alle parole espresse dal collega nei confronti della concorrente spagnola si è espresso semplicemente affermando “L’hai toccata piano”.

Grande polemica per il commento del cantautore sulla cantante albanese Ronela Hajati

In realtà non è questa la prima polemica in cui Malgioglio si trova coinvolto. Il noto artista italiano infatti era finito già al centro di numerose critiche e polemiche all’inizio dell’Eurovision per le parole espresse nei confronti della cantante albanese Ronela Hajati. “Per prima cosa denuncerei lo stilista”, sono state queste esattamente le parole espresse da Malgioglio a causa delle quali è stato addirittura accusato di body shaming.