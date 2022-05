Sonia Bruganelli diretta su Soleil Sorge: “Si è …”

Per diversi mesi il Grande Fratello Vip ha intrattenuto il pubblico di Canale 5. Una delle protagoniste assolute di questa edizione del noto reality show condotto da Alfonso Signorini è stata Soleil Sorge a proposito della quale si è recentemente espressa l’ex opinionista Sonia Bruganelli. Ma esattamente, in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di Sonia Bruganelli sull’esperienza al GF Vip

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata la più lunga ma anche una delle più discusse. Opinioniste del reality show sono state per diversi mesi Adriana Volpe e Sonia Bruganelli . E proprio quest’ultima si è fatta apprezzare dai telespettatori oltre che per la sua simpatia e ironia soprattutto per il suo essere obiettiva nei confronti di concorrenti e situazioni. La moglie di Paolo Bonolis infatti non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero, anche se questo significava finire al centro di polemiche e discussioni. E proprio a proposito della sua esperienza da opinionista nel reality di Canale 5 la Bruganelli nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente ha rivelato “Al Gf Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv“.

Il pensiero dell’ex opinionista su Soleil Sorge

Nel corso della stessa intervista Sonia Bruganelli è poi tornata a parlare di quella che viene considerata una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del GF vip. Stiamo nello specifico parlando dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge a proposito della quale la Bruganelli ha parlato di una possibile collaborazione lavorativa in futuro.”Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”, queste le sue parole.

Le bellissime parole della Bruganelli per il marito Paolo Bonolis

In ultimo Sonia Bruganelli nel corso dell’intervista a Gente ha parlato anche del rapporto con il marito ovvero il noto conduttore italiano Paolo Bonolis dal quale ha rivelato di aver ricevuto molta fiducia. Stando a quanto affermato dall’ex opinionista sembrerebbe che il marito le abbia dato la possibilità di entrare a far parte delle produzioni TV, ma allo stesso tempo ha voluto precisare di aver tanto studiato e di essersi tanto impegnata per poter ripagare tale fiducia. E ha poi concluso affermando “Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto”.