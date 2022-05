Amici 21, Maria De Filippi fa un’incredibile gaffe in diretta e dice: “Sto facendo una …”

È andata in onda nella serata di ieri, domenica 15 maggio 2022, l’attesissima finale di Amici ovvero il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come in molti già immaginavano a trionfare è stato il giovane cantante Luigi, il quale subito dopo la vittoria ha colto l’occasione per esprimere delle bellissime parole nei confronti della conduttrice. Quest’ultima invece si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore.

Il cantante Luigi vincitore di Amici

Uno dei protagonisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è stato il giovane cantante Luigi che proprio nella serata di ieri è stato proclamato vincitore. Nel momento in cui sul maxischermo presente all’interno dello studio si è girata la carta con il volto del cantante ecco che il palco è stato completamente ricoperto da coriandoli. E proprio a causa di quest’ultimi la conduttrice ha rischiato di cadere. Maria De Filippi ha provato ad avvicinarsi al giovane cantante per consegnargli la coppa e allo stesso tempo salutare i telespettatori. Il pavimento però era particolarmente scivoloso, ed infatti la conduttrice in diverse occasioni ha rischiato di cadere. Proprio in questi momenti si è resa protagonista di una particolare gaffe. Ma esattamente cosa è accaduto? Maria De Filippi proprio per evitare di cadere ha tolto le scarpe e con il microfono aperto ha esclamato “Sto facendo una figura di me***”.

Il ringraziamento del vincitore per Maria De Filippi

Poco dopo essere stato proclamato vincitore ecco che Luigi ha subito colto l’occasione per fare i classici ringraziamenti. Il primo pensiero è stato ovviamente per la famiglia, e soprattutto per i genitori che lo hanno spinto a partecipare al noto talent show. Successivamente Luigi ha voluto ringraziare anche tutti i professori, la produzione e soprattutto la conduttrice ovvero Maria De Filippi per la quale ha espresso delle bellissime parole. “Grazie per quello che infinitamente mi hai dato perché oggi sto bene e se sto bene è grazie a te”, questo nello specifico il pensiero del vincitore di Amici per la padrona di casa.

I premi vinti dagli altri concorrenti

Oltre a Luigi, che è stato proclamato vincitore vincendo una cifra importante ovvero 150 mila euro, ecco che anche altri concorrenti hanno ricevuto importanti premi. Tra questi è possibile menzionare Sissi che ha vinto il premio della critica pari a 50.000 euro e Serena che oltre ad aver ricevuto una proposta di lavoro a New York ha anche vinto il premio TIM pari a 30,000 euro. A vincere il premio di categoria di 50.000 euro è stato invece Michele mentre il premio Oreo pari a 20,000 euro è stato invece vinto da Alex. In ultimo è importante precisare che ognuno dei sei finalisti ha ricevuto un premio Marlù dal valore di 7,000 euro.