Domenica In, Andrea Scanzi fa un commento su Achille Lauro e Mara Venier perde la pazienza

Così come ogni domenica ecco che anche ieri, 15 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In ovvero il celebre programma condotto da Mara Venier. Nel corso di tale appuntamento si è tanto parlato dell’Eurovision Song Contest 2022 e non è mancato il commento su Achille Lauro. Nello specifico proprio le parole espresse sull’artista non sono piaciute alla conduttrice che non ha perso l’occasione per farlo notare. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande discussione sull’Eurovision 2022 a Domenica In

La puntata finale dell’Eurovision Song Contest 2022, evento musicale che si è tenuto nella città di Torino, è andata in onda su Rai 1 lo scorso sabato 14 maggio. A vincere il noto festival europeo è stata la band Ucraina Kalush Orchestra. E proprio nel corso della puntata di Domenica In andata in onda la scorsa domenica si è tanto parlato della celebre manifestazione musicale. Impossibile non fare riferimento all’esibizione che ha visto protagonista Achille Lauro che ha partecipato in rappresentanza di San Marino. Il giovane artista italiano non è riuscito ad arrivare in finale, e proprio a proposito della sua esibizione ha ricevuto alcune critiche da parte di Marino Bartoletti ed Andrea Scanzi. Nello specifico proprio quest’ultimo ha commentato l’esibizione di Achille Lauro e la sua eliminazione affermando “Non è mica David Bowie…”.

La reazione di Mara Venier alle critiche su Achille Lauro

Le parole espresse da Andrea Scanzi non sono piaciute alla Venier che non è rimasta in silenzio ma al contrario ha subito replicato. Nello specifico la celebre conduttrice si è espressa affermando “Io lo conosco molto bene. Io gli voglio bene. È un ragazzo profondo e intelligente”. E ha poi concluso “Sono sicuro che ci sta guardando, gli mando un bacio. Anche quello che è stato adesso lo capisce: essendo intelligente e sensibile, può prendere anche qualche suggerimento. Ci sta”. Parole alle quali Lauro al momento non sembrerebbe avere ancora risposto, anche se potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.

L’omaggio a Franco Battiato

In ultimo nel corso della stessa puntata, dopo aver parlato dell’Eurovision Song Contest 2022, è stato dedicato un affettuoso omaggio all’artista siciliano Franco Battiato scomparso il 18 maggio del 2021. A rimanere all’interno dello studio per commentare questo emozionante momento sono stati il giornalista Marino Bartoletti, il noto personaggio televisivo Mara Maionchi e il giornalista Andrea Scanzi.