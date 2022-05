Uno Mattina in Famiglia, battute al veleno tra Tiberio Timperi e Monica Sette, cala il gelo in studio 

È andato in onda nella mattina di oggi, lunedì 16 maggio 2022, un nuovo appuntamento con Uno Mattina in Famiglia ovvero il celebre programma di Rai Uno condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scambio di battute piuttosto acceso tra i due conduttori. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Scambio di battutine in diretta tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Da ormai diverse settimane i telespettatori di Uno Mattina in Famiglia hanno notato uno strano comportamento nei conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta. Sono stati in tanti ad affermare di aver notato che tra i due non vi fosse più il rapporto di un tempo, e proprio il battibecco nato nel corso della puntata di oggi ha confermato tali dubbi. Tutto è accaduto nel momento in cui si è discusso dell’Eurovision Song Contest. Nello specifico proprio Monica Setta ha commentato il look sfoggiato nel corso delle tre serate dalla conduttrice Laura Pausini, e si è trovata a dover rispondere alle parole poco carine espresse da Stefano Dominella proprio sulla celebre cantautrice. “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità”, queste nello specifico le parole espresse da Stefano Dominella e alle quali Monica Setta ha risposto “No, no, non sono d’accordo. (…) Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente”.

La polemica sul look sfoggiato da Laura Pausini

A questo punto della discussione è poi intervenuta anche la giornalista Concita Borrelli la quale sempre parlando del look sfoggiato da Laura Pausini nel corso delle tre serate dell’Eurovision Song Contest si è espressa affermando “Non è una questione sessista, se permetti Monica. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco. (…) Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola”.

Lo scambio di battute tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Le parole espresse anche dalla giornalista Concita Borrelli non sono piaciute a Monica Setta che ha poi provato a cambiare discorso invitando tutti a fermarsi. “Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello, più che al peso. Fermiamoci, fermiamoci, altrimenti divaghiamo troppo e dobbiamo seguire la scaletta”, queste le sue parole. Tiberio Timperi però non è sembrato d’accordo e alle parole espresse dalla collega ha risposto “Siamo qui per questo, Monica”. Parole alle quali la Setta ha replicato “No, non siamo qui per divagare. Questa è la scaletta e la dobbiamo seguire”.