Domenica In, Andrea Scanzi commenta l’Eurovision e scoppia la polemica sui social

In questi giorni non si è fatto altro che parlare dell’Eurovision Song Contest che dopo diversi anni è tornato nel nostro paese, grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno. La manifestazione più importante d’Europa è finita lo scorso sabato 14 maggio con la vittoria dell’Ucraina e nello specifico dei Kalush Orchestra. Ad ogni modo, nonostante la manifestazione sia finita, nella giornata di ieri domenica 15 maggio se ne è continuato a parlare nel salotto di Mara Venier a Domenica in. Ad un certo punto, pare che sia scoppiata una polemica in studio. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Domenica in, si parla dell’Eurovision Song Contest

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nella giornata di ieri domenica 15 maggio nello studio di Mara Venier si sia continuato a parlare dell’Eurovision Song Contest e del fatto che abbiano vinto i Kalush Orchestra, ovvero gli ucraini. A Domenica In, più che altro, gli opinionisti presenti in studio pare abbiano sottolineato più che altro il fatto che gli italiani in gara, ovvero Mahmood e Blanco, non abbiano ottenuto il successo sperato. In realtà si è anche parlato di Achille Lauro che ha gareggiato per la Repubblica di San Marino e che non è neppure arrivato alla finale. A commentare le esibizioni pare ci fossero Mara Maionchi, l’autore televisivo Marino Bartoletti ed infine il giornalista Andrea Scanzi.

Andrea Scanzi commenta l’esibizione degli italiani

Tutti e tre i commentatori pare che abbiano puntato il dito contro Achille Lauro, sostenendo che l’esibizione dell’artista con il brano Stripper sia stata deludente. “Non hanno vinto per vari motivi. Innanzitutto, far vincere l’Italia per due edizioni consecutive era qualcosa di difficile per molti. Sono sicuramente stati penalizzati dal fatto di aver cantato in italiano, molti non conoscendo la nostra lingua non hanno evidentemente capito la forza del testo di ‘Brividi’. Ma sono due voci incredibili, due talenti clamorosi”. E’ stato questo poi il commento di Andrea Scanzi, parlando quindi dei tre italiani che hanno gareggiato all’Eurovision 2022.

Polemica sui social contro il giornalista, piovono commenti cattivi

Ad ogni modo, quasi in contemporanea alla messa in onda della puntata sembra che il noto giornalista sia stato praticamente preso di mira sui social. Ma per quale motivo? Sembra che in molti non abbiano apprezzato il fatto che Scanzi sia in tv ogni giorno, commentando fatti e argomenti tutti diversi tra di loro. Un giorno parlerebbe della guerra in Ucraina e il giorno successivo di musica. “Indigesto Andrea Scanzi accanto al grande Bartoletti”, “Ma Scanzi pure a Domenica In?”, “Come se non bastasse, Scanzi a rompere i co*** anche a Domenica In come sedicente esperto di musica”. Questi alcuni dei commenti che sono apparsi sui social nelle scorse ore. Insomma, il pubblico comincia a ribellarsi.