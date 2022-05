Piero Chiambretti massacrato sui social, il messaggio per Alessandro Cattelan fa esplodere il web

Piero Chiambretti lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo il quale sicuramente vanta una carriera di grandissimo successo. In queste ore sembra che il noto conduttore sia finito al centro del gossip per via di un misterioso messaggio che avrebbe pubblicato, parlando di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo è reduce da una grande esperienza, ovvero la conduzione dell’Eurovision Song Contest insieme a Laura Pausini e Mika. Ma cosa ha scritto Piero Chiambretti a proposito di Alessandro? Le sue parole in realtà sono state viste come un vero e proprio attacco nei suoi confronti. Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Piero Chiambretti condivide uno strano messaggio su Alessandro Cattelan

In seguito alla finale dell’Eurovision Song Contest, andata in onda sabato 14 maggio e conclusasi con la vittoria dell’Ucraina, sembra che il noto giornalista abbia pubblicato su Instagram un post che è apparso piuttosto strano e misterioso. In tanti, dopo aver letto questo post hanno pensato che in realtà si trattasse di uno sfottò nei confronti di Cattelan.

Una foto ambigua quella di Chiambretti e che ha dato adito a tante interpretazioni ma quasi tutte negative

Al momento non sappiamo se effettivamente sia stato così, visto che Piero non è ancora intervenuto per smentire o confermare questa interpretazione del popolo del web. In realtà Piero avrebbe condiviso una foto di un uomo muscoloso con un apparato genitale maschile piuttosto evidente, come a voler far intendere che forse la conduzione di Alessandro sia stata “pesante”? Nella didascalia della foto pubblicata dal conduttore su Instagram si legge “Dopo aver visto Cattelan all’Eurovision“.

Il popolo del web si ribella e critica Piero, volano commenti pesanti

Una cosa è certa, ovvero che Piero è stato criticato sui social per essere stato “irrispettoso” e “poco elegante”. “Indipendentemente dalle qualità di Cattelan, è un commento irrispettoso e che davvero non mi aspetto da un professionista intelligente e arguto come te”. Questo quanto scritto da un utente. “Commento proprio fuoriluogo e cafone“. Questo ancora un altro commento. Forse l’intento di Piero Chiambretti era sicuramente quello di far sorridere, ma pare che le sue parole non abbiano sortito questo effetto. Chissà, magari nelle prossime ore, il conduttore interverrà su questa vicenda, spiegando quale fosse il vero senso di questa foto.