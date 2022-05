La vita in diretta, Cristiano Malgioglio chiede scusa: “Non era …”

Cristiano Malgioglio sembra aver fatto tanto arrabbiare la Spagna in occasione dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Ebbene si, sembra proprio che il noto paroliere, artista e noto personaggio televisivo questa volta sia finito al centro della polemica per aver fatto infuriare la Spagna, per aver definito la cantante in gara, Chanel Terrero “Un discount di Jennifer Lopez”. Parole e dichiarazioni molto dure effettivamente quella della Zia Malgy che non sono passate inosservate e che hanno fatto tanto infuriare il paese di appartenenza della giovane cantante. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Cristiano Malgioglio fa infuriare la Spagna per il commento sulla cantante Chanel

Ebbene, in occasione dell’Eurovision Song Contest sembra proprio che Cristiano Malgioglio abbia fatto infuriare la Spagna. Il motivo? Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Cristiano abbia parlato della cantante Chanel Terrero non proprio bene, definendola addirittura un discount di Jennifer Lopez. Queste affermazioni non sono affatto piaciute agli spagnoli e sono state viste come offensive. Qualcuno avrebbe anche sostenuto che il giudizio di Malgioglio in qualche modo ha potuto condizionare e influenzato il televoto.

Il paroliere ospite a La vita in diretta fa un passo indietro

Dopo la polemica infinita sorta e di cui se ne è parlato anche sui social, sembra che lo stesso Cristiano ospite a La vita in diretta abbia voluto dire la sua.“Volevo dire che è una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato”. Queste le parole di Cristiano Malgioglio che ha rilasciato delle parole importantissime per cercare di rasserenare i toni.“Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare”. Queste ancora le parole del 77enne.

Chi è Chanel, la cantante che ha rappresentato la Spagna all’Eurovision

Chanel Terreno, ha rappresentato la Spagna in questa edizione 2022 del Festival Europeo. Di lei sappiamo che è nata a Cuba e che all’età di tre anni si sarebbe trasferita in Spagna insieme alla sua famiglia. Sin da piccola pare che abbia avuto una grande passione per il canto ed il ballo. Ha vissuto a Madrid, città dove si è trasferita per cercare di coronare il suo sogno, ovvero quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.