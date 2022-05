Filippo Magnini prima sposa  Giorgia Palmas e poi dice: “Aspetterei qualche settimana per …”

Si erano uniti in matrimonio con rito civile lo scorso anno e adesso lo hanno fatto anche in Chiesa alla presenza di amici e parenti. Stiamo parlando di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che hanno così coronato il loro sogno d’amore e lo scorso sabato 14 maggio si sono detti si. Le nozze si sono celebrate alla presenza di amici e parenti. Un grande amore quello tra il nuotatore e l’ex velina di Striscia la notizia che finalmente si è completato con le nozze fa favola. Entrambi a poche ore dal matrimonio hanno raccontato quanto accaduto ed anche come sono andati i preparativi.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono uniti in matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono uniti in matrimonio alla presenza di amici e parenti lo scorso sabato 14 maggio 2022. I due stanno insieme dal 2018 e sono già diventati genitori di una bambina di nome Mia. Diversi ospiti presenti alla cerimonia hanno condiviso sui social alcuni scatti di questo giorno di festa. Anche gli stessi hanno raccontato cosa è accaduto e come sono andati i preparativi.

La dedica di Filippo Magnini per la sua sposa

“Per tutta la vita… SI . Sono ancora frastornato. Questa mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l’ora di vederti entrare da quel portone della Chiesa e prenderti per mano per sempre. Sono stati due giorni talmente belli e talmente perfetti che rifarei subito tutto quanto, va bè a parte la serata disco, per rifare quella aspetterei qualche settimana. Ti Amo, amo le nostre ragazze, amo la nostra vita”. Queste le parole che sono state scritte da Filippo Magnini che ha così scritto una bellissima dichiarazione d’amore alla sua sposa.

Il pensiero di Giorgia Palmas

“Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato“. Queste invece le parole di Giorgia Palmas. L’ex velina però non si è limitata a questo ma ha anche aggiunto dell’altro. “Eh si, perché tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima. Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano @filomagno82 …nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Sì 14-05-2022″.