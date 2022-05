Mattino 5, Stefano Tacconi sta male e la moglie Laura dice “Si è fermato …”

Sono trascorse soltanto poche settimane da quando Stefano Tacconi si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale per un’emorragia celebrale. Era esattamente il 23 aprile, quando l’ex calciatore è stato ricoverato in ospedale. Pare fosse un giorno molto particolare, visto che era il compleanno della moglie. Proprio quest’ultima a pochi giorni dal malore del marito, pare che abbia rotto il silenzio ed ha rilasciato un’intervista molto interessante al programma di Federica Panicucci. Ma cosa ha dichiarato la donna?

Stefano Tacconi, a poche settimane di distanza dal malore parla la moglie

Stefano Tacconi è stato molto male nelle scorse settimane, ricoverato d’urgenza lo scorso 23 aprile per un’emorragia celebrale. Pare che il malore sia arrivato proprio nel giorno del compleanno della moglie. Quest’ultima è stata ospite a Mattino 5 nel salotto di Federica Panicucci e sembra che abbia a stento trattenuto le lacrime, mentre raccontava quei momenti di forte ansia ed angoscia.

Il drammatico racconto della moglie dell’ex portiere

La donna sembra aver raccontato di aver ricevuto la telefonata del medico di Asti intorno alle ore 14.00 e di essere stata informata così delle gravissime condizioni in cui versava purtroppo il marito.“Non so come ho avuto la forza di stare in piedi. Ancora ora non riesco a crederci, si è fermato il mondo, il nostro mondo si è fermato lì”. Queste le parole della donna dichiarate nel salotto di Federica Panicucci. La moglie di Stefano avrebbe così chiamato i suoi figli per spiegare loro che cosa fosse accaduto ma di persona ed anche loro purtroppo pare siano rimasti senza parole.“Quando hanno realizzato, sono crollati”, ha raccontato ancora la moglie del noto calciatore.

Le parole del figlio Andrea e del medico che ha preso in cura Tacconi

Pare che quando Stefano si è sentito male insieme a lui ci fosse il figlio Andrea che lo ha soccorso e pare che gli abbia anche salvato la vita. “Andrea è forte, è la nostra roccia”, queste le parola ancora di Laura Speranza. Anche il figlio pare sa stato ospite nel salotto di Federica Panicucci ed a tal riguardo avrebbe detto “Il primo giorno è stato devastante, sei in sala d’aspetto e non puoi fare altro che aspettare”. In studio anche il medico che ha in cui l’ex calciatore il quale ha dato delle bellissime notizie. “Siamo prossimi dal farlo uscire dalla rianimazione e avviare la riabilitazione”.