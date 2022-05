Storie Italiane, Iva Zanicchi fa una battutaccia su Alba Parietti: “Tu sei …”

E’ andata in onda nella giornata di ieri, lunedì 16 maggio 2022, un nuovo appuntamento con il programma ‘Storie Italiane’ presentato da Eleonora Daniele. Ospiti della puntata la celebre artista italiana Iva Zanicchi e la showgirl Alba Parietti. Le due donne non erano fisicamente presenti ma lo erano nello specifico in collegamento video. E proprio la Zanicchi, in particolar modo , non sembrerebbe aver notato fin da subito la presenza della Parietti che invece ha più volte alzato le mani per salutarla.

Iva Zanicchi e Alba Parietti grandi protagoniste di ‘Storie italiane”

A questo punto la Zanicchi si è rivolta ad Alba Parietti in un modo che ha lasciato diverse persone sorprese. E nello specifico rivolgendosi alla nota showgirl ha affermato “Ah, ciao Alba! Ti vedo dappertutto in tv, sei peggio di me”. Ovviamente è molto importante precisare che la Parietti non sembrerebbe essersi per nulla arrabbiata, anzi al contrario sembrerebbe essersi davvero tanto divertita. Soprattutto perché è vero che i telespettatori hanno avuto modo di vederla spesso in vari programmi.

Il racconto della Zanicchi sulla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest

Nel corso dell’appuntamento con Storie Italiane trasmesso ieri si è tanto parlato dell’Eurovision Song Contest 2022. Ma ecco che ad un certo punto proprio la celebre artista ha colto il momento giusto per fare una rivelazione molto importante. Nello specifico Iva Zanicchi ha parlato della sua partecipazione al noto festival musicale europeo. Secondo il suo racconto ecco che al momento dell’esibizione la Zanicchi si sarebbe trovata costretta a portare sul palco un nuovo brano diverso da Zingara che invece, a sua volta, avrebbe volentieri portato sul palco del festival musicale.

Il commento di Alba Parietti sul calo di pressione della Pausini

Alba Parietti nel corso della stessa diretta ha poi parlato del calo di pressione subito dalla Pausini nel corso della puntata finale dell’Eurovision Song Contest. E nello specifico a tal proposito ha rivelato “Ho chattato con lei in questi giorni, so che hanno fatto prove davvero estenuanti“. La Parietti, ha anche colto l’occasione per rivolgere i suoi complimenti alla Pausini ma anche agli altri due conduttori ovvero Mika e Alessandro Cattelan. E proprio a proposito di tale collaborazione ha rivelato “Tutti e tre hanno portato il meglio dell’Italia sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest senza mai snaturarsi”.