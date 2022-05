Storie Italiane, Iva Zanicchi diretta con Eleonora Daniele: “Sei stata tu…”

Storie Italiane è un programma Rai molto seguito dai telespettatori e condotto nello specifico dalla celebre presentatrice italiana Eleonora Daniele. Un nuovo appuntamento con il programma è andato in onda nella giornata di ieri, lunedì 16 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento si è tanto parlato dell’Eurovision Song Contest 2022. Ad un certo punto Iva Zanicchi rivolgendosi alla presentatrice ha espresso delle bellissime parole che hanno spiazzato un po’ tutti.

Le belle parole di Iva Zanicchi per Eleonora Daniele

Tanti gli ospiti che puntata dopo puntata si susseguono all’interno dello studio televisivo di Storie Italiane. Ed ecco che proprio nel corso dell’appuntamento andato in onda ieri ad essere presente tra gli ospiti, anche se in collegamento da casa, vi è stata la celebre artista italiana Iva Zanicchi. La celebre artista ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero sulla conduttrice Eleonora Daniele rivolgendole delle bellissime parole. E nello specifico “Non posso dimenticare che nel periodo di Sanremo sei stata tu, soprattutto tu, a parlare tutti i giorni della mia partecipazione… e per me, lo sai, non è stato affatto facile fare Sanremo quest’anno“. Iva Zanicchi, che ha prima salutato le altre ospiti della puntata e solo successivamente la padrona di casa, si è quindi rivolta alla conduttrice chiedendo scusa. “Chiedo venia, Eleonora, se non ti ho salutata per prima. Tu sei la più importante ovviamente, io e te ci amiamo!”.

Il ringraziamento di Iva Zanicchi ad Eleonora Daniele

Sempre Iva Zanicchi, nel corso del suo intervento a distanza nel celebre programma di Rai 1, ha poi colto l’occasione per ringraziare pubblicamente la celebre presentatrice. “Non è stata facile la partecipazione al festival per me perchè sono anziana e per altri motivi. Tu mi sei stata da subito sempre molto vicina”, queste le sue parole. E proprio a tali parole di stima e di affetto espresse dalla nota artista italiana nei confronti della conduttrice Eleonora Daniele ecco che quest’ultima ha semplicemente risposto affermando “Lo sai che ti voglio bene e ti vuole bene anche tutto il nostro pubblico”. E poi ancora “Come si fa a non volerti bene? Sei una donna straordinaria”.

Iva Zanicchi e la battuta a Rosanna Fratello: “Quando cantavi…”

Ma, non è finita qui. Iva Zanicchi, che si è resa protagonista della puntata di Storie Italiane, ha poi proseguito divertendo i telespettatori e rendendosi protagonista di simpatici momenti con le altre ospiti in studio. E nello specifico proprio rivolgendosi a Rosanna Fratello ha affermato “Quando cantavi ‘Sono una donna non sono una santa’ gli uomini ti amavano tutti. Ora tu sei rimasta bella come all’epoca, gli uomini invece sono invecchiati”.