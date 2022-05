Isola,  Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni si scontrano duramente: “Da te non …”

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di ieri, lunedì 16 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro tra l’opinionista Vladimir Luxuria e l’ex naufraga Laura Maddaloni. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Scontro all’Isola dei Famosi tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni

Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, ha fatto il suo ingresso all’interno dello studio televisivo dell’Isola dei Famosi nel corso della puntata andata in onda ieri. La Maddaloni può essere sicuramente considerata una delle concorrenti più discusse di tale edizione, e proprio dopo il suo ingresso in studio ha espresso il suo personale pensiero su quanto accaduto. E nello specifico ha rivelato di essere rimasta tanto delusa dalle parole espresse, nei suoi confronti, dall’opinionista Vladimir Luxuria. “Ci sono stata non male, di più, ti ho sempre stimata, pensavo che la tua partecipazione fosse per me un valore aggiunto, forse ci tenevo troppo a piacerti“, queste nello specifico le parole espresse da Laura Maddaloni e alle quali Luxuria ha risposto “All’inizio mi sembravi schietta, hai fatto tutto tu, io giudico le persone per come si comportano sull’isola, sei stata una grande campionessa, come naufraga per me non eri valida”.

Laura Maddaloni commenta l’eliminazione del marito Clemente Russo

Proprio poco dopo aver annunciato l’eliminazione di Clemente Russo dall’Isola dei Famosi ecco che la conduttrice Ilary Blasi ha accolto in studio l’eliminata della precedente puntata ovvero Laura Maddaloni. A proposito della sua esperienza in Honduras ecco che la Maddaloni si è espressa affermando “Non sono andata con la strategia, io penso che se avessi avuto qualche strategia sarei stata zitta, non avrei mai litigato con nessuno, invece io sono questa, e ci tengo a dire che sono una donna forte ma l’aggressività è tutta un’altra cosa”. La moglie di Clemente Russo ha poi voluto precisare che in Honduras tutto, e di preciso ogni comportamento, risulta più amplificato e quindi anche prendere una fettina di cocco più grande può sembrare una cosa molto grave. A proposito dell’eliminazione di Clemente Russo ha invece affermato “Sono contenta così per come stava andando, credo che lui abbia subìto un po’ la mia scia, perchè una persona come me forte che non si è mai nascosta, non puoi essere simpatica a tutti, io sono questa, lui è un gigante buono”.

La domanda dell’opinionista per la Maddaloni

“Sei stata forte, determinata, sempre te stessa, come mai ti hanno mandato via allora?”. Questa la domanda rivolta da Vladimir Luxuria a Laura Maddaloni che a sua volta ha poi risposto “Quando ho visto che dal primo giorno mi hai punzecchiata ci sono rimasta male, sai perchè? Ci sono rimasta male da te che hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ha parlato di te per la tua apparenza, tu hai fatto lo stesso con me”. Sempre rivolgendosi all’opinionista ecco che la moglie di Clemente Russo ha continuato esprimendo delle parole molto dure. “Tu non sai da dove vengo, cosa ho fatto, non sai niente, forse hai dimenticato tutto della tua vita. Tu lo sai cosa significano i pregiudizi, da te non me l’aspettavo”. Ma Luxuria ha subito risposto “Anche se non avessi detto niente contro di te, la gente ti avrebbe votato contro lo stesso“.