Isola 2022, Luxuria fa una battuta su Lory Del Santo e il popolo del web si chiede il perchè

All’Isola dei Famosi i naufraghi si sono resi più volte protagonisti di polemiche e discussioni. Ed ecco che proprio nel corso della diciassettesima puntata del reality Lory Del Santo ha rivelato di aver vissuto alcuni momenti di sconforto a causa dello strano comportamento assunto dai compagni naufraghi. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Momenti di sconforto per Lory Del Santo all’Isola dei Famosi

Fin dall’inizio del reality i rapporti tra Lory Del Santo e i compagni naufraghi sono apparsi abbastanza tesi. E con il trascorrere del tempo la situazione non è cambiata o migliorata, anzi al contrario sembra essere peggiorata. I rapporti infatti si sono fatti sempre più tesi ma per sua fortuna in Palapa sono arrivati i nuovi naufraghi Marco Maccarini e Pamela Petrarolo. Proprio questi hanno avuto la possibilità di regalare ai concorrenti l’immunità. E tra tutti i presenti hanno scelto proprio Lory Del Santo.

Il commento di Vladimir Luxuria su Lory Del Santo

Ad un certo punto della puntata è accaduto che l’opinionista Vladimir Luxuria ha espresso un parere su Lory Del Santo. E nello specifico l’opinionista ha paragonato la nota attrice ad uno dei pupazzi dei Barbapapà. Ma, cosa avrà voluto dire Luxuria? In molti sul web si sono posti questa domanda e pochi sono riusciti a trovare la risposta, e questo perchè non tutti conoscono i Barbapapà. Questi alla base presentano forma arrotondata, e proprio grazie a tale forma riescono a mantenere sempre la posizione eretta. Una caratteristica che la stessa Lory Del Santo nel corso dei mesi trascorsi in Honduras ha dimostrato di avere.

Lory Del Santo contro i naufraghi

Lory Del Santo dopo aver ricevuto l’immunità da parte di Pamela Petrarolo e Marco Maccarini ha pensato bene di lanciare una dura frecciatina ai colleghi naufraghi. “Non mi lasciano mai in pace, sono in nomination ogni volta. Sto combattendo una guerra che non si capisce… loro continuano a votarmi. Finalmente!”, queste esattamente le sue parole. Lory Del Santo ha quindi voluto precisare di non aver mai detto niente di male e quindi di non aver compreso i motivi delle continue nomination. Ma, a chi erano rivolte le sue parole? Alla domanda della conduttrice Lory Del Santo ha risposto facendo i nomi di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. E proprio quest’ultimi hanno invece commentato il comportamento della Del Santo rivelando che è solita parlare alle spalle dei naufraghi.