Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta tv e accusa gli opinionisti

Nella serata di ieri, lunedì 17 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che sta per volgere al termine anche per questa edizione. Ebbene, la puntata come sempre è stata ricca di colpi di scena ma è in studio che si sono vissuti degli attimi di forte panico. Pare che la conduttrice, Ilary Blasi ad un certo punto sia letteralmente volata dallo sgabello finendo sul pavimento, il tutto in diretta tv e lasciando tutti completamente senza parole. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.



Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta tv e lascia tutti senza parole

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del reality di Canale 5. Pare che durante una chiacchierata con una naufraga, Estefania Berlan, Ilary Blasi è letteralmente caduta in diretta tv dallo sgabello dove era seduta, lasciando tutti completamente senza parole. Ovviamente le persone più vicine a lei, ovvero gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, hanno voluto sincerarsi delle condizioni di salute della conduttrice ma quest’ultima sembra che tra le risate, abbia rassicurato tutti dicendo di stare bene.



La conduttrice soccorsa dagli opinionisti ed ex naufraghi, poi ride e rassicura tutti “Sto bene, tutto a posto..”

Insomma, mentre tutti pare che si siano preoccupati per lei, Ilary tra le risate avrebbe detto “Tutto ok… Ragazzi… Sto bene… Tutto a posto…”. A quel punto, per cercare di sdrammatizzare un pò la situazione piuttosto pesante ed imbarazzante soprattutto per la Blasi, pare che Vladimir Luxuria abbia fatto una battuta. “Dai tempi di Valeria Marini che non si vedeva qualcuno cadere dallo sgabello..”.



I ringraziamenti di Ilary per Gustavo Rodriguez che l’ha soccorsa per primo

Ilary avrebbe continuato a ridere di gusto dopo questa clamorosa caduta. Poi, sembra che dopo qualche minuto, la Blasi abbia ringraziato Gustavo Rodriguez che presente in studio, sembra sia stato forse il primo a soccorrerla. “Per fortuna c’era Gustavo…Se aspettavo voi…Ci avete messo mezz’ora per soccorrermi…”. A quel punto, Vladimir con la sua solita ironia sembra abbia scherzosamente dato ad Ilary dell’ingrata.

