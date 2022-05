Oggi è un altro giorno, Samuel Peron dopo la morte della madre torna in tv e dice a Serena Bortone …

Il noto ballerino e maestro di ballo di Ballando con le stelle, purtroppo in quest’ultimo periodo ha dovuto affrontare un grande dolore, per via della morte improvvisa della sua mamma Gianna Costenaro. Il ballerino da un pò di tempo a questa parte fa parte del cast del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Dopo la morte della mamma, pare che sia stato però lo stesso Samuel a chiedere alla redazione e produzione di poter stare per qualche giorno lontano dai riflettori, almeno fino a che non avrebbe metabolizzato il lutto.



Samuel Peron, il grave lutto per il ballerino è venuta a mancare la sua mamma

A dare la notizia della morte della mamma di Samuel è stata la stessa Serena Bortone, spiegando il motivo dell’assenza del ballerino dal programma. “Voglio concludere salutando con un affetto e con un abbraccio fortissimi Samuel Peron”. Con queste parole Serena, sul finire della puntata di Oggi è un altro giorno aveva annunciato così la morte della mamma del noto ballerino. “Dico una cosa a mamma Gianna. Deve essere stata una donna davvero formidabile per avere cresciuto un uomo così perbene, così brillante, educato e così gentile come Samuel. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia. Sono con te”. Ad ogni modo, il ballerino ha fatto il suo ritorno in tv proprio ieri, lunedì 16 maggio. Samuel, che sa come farsi amare, è stato accolto in studio con tanto affetto da tutti i presenti ma soprattutto da Serena Bortone.



Il ballerino dopo qualche giorno torna in tv e il gesto di Serena lascia tutti senza parole

Nel momento in cui Samuel Peron è entrato in studio, sembra che Serena Bortone sia andata in contro al ballerino per abbracciarlo. Lui, come è facile immaginare, è apparso piuttosto emozionato. Poi si sarebbe rivolto alla conduttrice per ringraziarla delle bellissime parole da lei dichiarate nel corso della puntata dello scorso venerdì 14 maggio.



I ringraziamenti di Samuel per la conduttrice

“Ti voglio ringraziare per il messaggio che mi hai inviato in questa settimana molto complicata”. Queste le parole di Samuel per la Bortone. Il ballerino ha voluto, ovviamente, ringraziare anche pubblicamente tutti coloro che hanno voluto, anche con un semplice messaggio, fargli sentire la loro vicinanza e affetto. “Qui sei in famiglia”, ha aggiunto poi Serena riprendendo la puntata che ha avuto come sempre grandi ospiti, una tra tutti Sabrina Ferilli.