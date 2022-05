Oggi è un altro giorno, Guillermo Mariotto scoppia a piangere e Serena Bortone …

Guillermo Mariotto nei giorni scorsi è stato ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ebbene, sembra che nel corso della puntata si sia parlato dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest che è andata in onda la scorsa settimana su Rai 1 e terminata con la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra con la canzone Stefania. Nel corso della puntata, così, si è parlato di questa manifestazione, dei cantanti in gara e dei vincitori. Ad esprimere il suo parere al riguardo anche Guillermo Mariotto, il quale ad un certo punto pare che si sia tanto commosso nel ricordare un gruppo di mamme ucraine. Il gesto della conduttrice non è passato inosservato. Ma cosa ha dichiarato?



Guillermo Mariotto ospite a Oggi è un altro giorno

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nei giorni scorsi Guillermo Mariotto sia stato ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ad un certo punto, il giudice di Ballando con le Stelle si sarebbe lasciato andare ad un racconto piuttosto emozionante, tanto che lo stesso non ha potuto trattenere l’emozione.



Il giudice di Ballando con le stelle racconta di aver visto un gruppo di donne ucraine cantare la canzone Stefania

Mariotto nello specifico sembra abbia raccontato di aver visto un gruppo di donne ucraine, proprio davanti ad una Basilica, cantare il brano vincitore dell’Eurovision, ovvero quella intitolata Stefania. Questo è stato, a dire da Mariotto, un momento di grande emozione e tanto emozionante, perchè trattasi di donne che purtroppo sono riuscite a scappare dalla guerra ma molto probabilmente hanno lasciato mariti e figli a combattere. Questo brano, tra l’altro sembra essere diventato ancora prima, ma di più con la vittoria all’Eurovision, un vero e proprio inno alla lotta e alla resistenza, visto quanto sta accadendo in questi mesi in Ucraina.



Mariotto non trattiene l’emozione, poi Serena Bortone si alza e va a consolarlo

Insomma, nel raccontare questo particolare, Mariotto non ha trattenuto le lacrime e ad un certo punto la stessa Serena Bortone si sarebbe alzata dalla poltrona e sarebbe andato da lui per abbracciarlo. Un momento tanto emozionate quello che si è vissuto nel salotto di Oggi è un altro giorno lo scorso lunedì 16 maggio 2022.