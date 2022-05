Fedez, dopo il tag social a J-Ax avvistato insieme a Rovazzi …

Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un presunto riavvicinamento tra Fedez e J-Ax. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando anche di un particolare avvistamento che ha sorpreso i fan del rapper. Nello specifico Fedez è stato fotografato in compagnia di Rovazzi, ma dove e come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Fedez grande ospite al concerto di Tananai

Un grande concerto è stato quello che ha visto protagonista nella serata di lunedì 16 maggio 2022 il celebre cantautore italiano Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino. A grande sorpresa per il pubblico ad un certo punto dell’evento è salito sul palco anche il rapper Fedez che per la prima volta è tornato ad esibirsi davanti al grande pubblico dopo la brutta operazione a cui è stato sottoposto alcune settimane fa a causa di un brutto tumore al pancreas. Il marito di Chiara Ferragni si è esibito nello specifico con il brano Le Madri degli Altri inciso di recente insieme a Tananai.

Riavvicinamento in corso tra Rovazzi e Fedez?

Poco dopo la sua esibizione sul palco del Fabrique di Milano ecco che Fedez è stato fotografato, sempre durante il concerto, al fianco di un ex socio con il quale negli ultimi anni aveva interrotto ogni rapporto. Di chi stiamo parlando? Del noto cantante e youtuber Fabio Rovazzi. Nello specifico i due artisti, ed ex soci, sono stati fotografati vicini e sorridenti mentre si trovavano in terrazzina. Fedez e Rovazzi sono apparsi rilassati e divertiti, e questo ha molto sorpreso i fan degli artisti, rimasti piacevolmente sorpresi dalla loro vicinanza.

Il rapporto tra Fedez, J-Ax e Rovazzi

Da alcuni anni Fedez ha interrotto ogni rapporto con J-Ax e Rovazzi con i quali intratteneva oltre che rapporti di lavoro anche importanti rapporti di amicizia. Ad un certo punto però sembrerebbe essere accaduto qualcosa a causa del quale il marito di Chiara Ferragni ha deciso di interrompere con loro ogni rapporto. Alcuni giorni fa, a grande sorpresa, Fedez ha condiviso una storia su Instagram nella quale si divertiva a cantare il brano ‘Senza Pagare’ inciso insieme a J-Ax. E non è mancato il tag al collega. Mentre invece ieri è stato fotografato sorridente al fianco di Rovazzi. Quello che in tanti si stanno domandando è se questi possono essere considerati un segnale di riavvicinamento oppure no. I diretti interessati al momento non si sono ancora espressi sulla questione, ma potrebbero decidere di farlo nelle prossime ore.