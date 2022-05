Ilary Blasi posta una foto e Selvaggia Lucarelli la massacra …

Ilary Blasi è una nota conduttrice televisiva, la quale sembra che in questi giorni sia finita nel mirino di una nota giornalista nonché opinionista tv che di certo non si risparmia nell’esprimere i suoi giudizi. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli. Pare che quest’ultima abbia attaccato la moglie di Francesco Totti. Ma per quale motivo?

Ilary Blasi finita al centro delle critiche di Selvaggia Lucarelli

Nelle scorse ore la conduttrice dell’Isola dei famosi avrebbe postato una sua fotografia che non è affatto piaciuta alla Lucarelli. Quest’ultima così, non soltanto ha ripestate la foto di Ilary, ma ha anche aggiunto il suo giudizio. In questo post, una Instagram Storie, Ilary si trova sul treno e pare che ci fosse una scritta “Routine”.

La postura della Blasi non convince Selvaggia che riposta la sua storia

Ciò che però ha attirato l’attenzione della giornalista è stato il fatto che Ilary avesse un piede poggiato sul sedile di fronte al suo che ovviamente era libero. La postura di Ilary non è affatto piaciuta alla Lucarelli che ha immediatamente ripostato questa storia e detto due paroline alla Blasi.

L’accusa della giornalista, Ilary non replica almeno per il momento

“Quindi per lei la routine sono i piedi sul finestrino ed il sedile di fronte.” Questo quanto scritto dalla giornalista “rimproverando” così la Blasi che tra l’altro proprio nella serata di ieri è stata protagonista di una caduta incredibile in diretta tv proprio all’Isola dei famosi. Al momento Ilary non sembra aver replicato ma potrebbe anche farlo nei prossimi giorni o scegliere di ignorare il commento della Lucarelli.

La caduta della Blasi in diretta tv

Come abbiamo anticipato nella serata di lunedì, nel corso della diretta dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi è caduta dallo sgabello dove era seduta ed è finita sul pavimento. Immediatamente le persone che si trovavano vicino a lei le hanno dato soccorso, a cominciare da Vladimir Luxuria a finire a Gustavo Rodriguez che sembra sia stato il primo a soccorrerla. La Blasi si sarebbe messa subito a ridere e avrebbe rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. “Tutto ok.. Ragazzi… Sto bene.. Tutto a posto“, le parole della Blasi mentre continuava a ridere, forse anche per smorzare l’imbarazzo.