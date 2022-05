Isola dei Famosi, Lory Del Santo durissima contro Nicolas Vaporidis: “Sei sempre così …”

All’Isola dei Famosi non mancano mai le discussioni e le polemiche tra i naufraghi. E nello specifico nelle ultime ore si sta tanto parlando del botta e risposta abbastanza acceso tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. Ma esattamente, cos’è successo tra i due?

Ancora scontro all’Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis

Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis possono essere considerati grandi protagonisti dell’edizione ancora in corso dell’Isola dei Famosi. I due si sono resi più volte protagonisti di scontri e polemiche ed anche nel corso dell’extra time trasmesso nella notte tra lunedì e martedì su La 5 hanno dato prova del loro complicato rapporto. Ma esattamente, cosa ha provocato lo scontro tra i due naufraghi? Tutto è iniziato nel momento in cui la stessa Lory Del Santo ha annunciato la sua intenzione di lasciare ai compagni naufraghi la sua parte di riso. E’ stato a questo punto che il noto attore è intervenuto precisando che in realtà le cose stavano diversamente. Secondo quanto rivelato da Nicolas Vaporidis la naufraga non avrebbe rinunciato in modo spontaneo alla sua porzione di riso ma questa le sarebbe stata tolta dalla produzione come punizione per aver infranto le regole. Parole queste che non sono piaciute a Lory Del Santo che a sua volta ha poi risposto “Non si può dire niente qua? Ti girano? Sei sempre così polemico…Mamma mia…”.

Vaporidis contro Lory Del Santo

Lo scontro tra i due naufraghi è poi continuato con il commento di Nicolas Vaporidis che ha continuato ad attaccare Lory Del Santo accusandola di non essere generosa. “Ancora che insisti con questo gesto di generosità…Nessuna generosità…Ti hanno tolto la razione di riso!”, queste le parole espresse dall’attore. Alle parole espresse da Nicolas Vaporidis ecco che Lory Del Santo ha risposto chiarendo di avere semplicemente ricordato ai naufraghi che tutti avrebbero potuto mangiare di più. Ma ancora una volta l’attore si è mostrato insofferente e ha replicato affermando “Ci hai ricordato questa cosa tutti i giorni…Hai capito?”

Lory Del Santo contro i naufraghi

Nel corso della stessa clip è stato poi mostrato un confessionale con protagonista proprio Lory Del Santo. La celebre attrice ancora una volta si è scagliata contro i colleghi naufraghi accusandoli di fare il possibile per farla apparire diversa da come è in realtà. “C’è voglia di mettermi in cattiva luce per motivazioni inesistenti…Cerco sempre di aiutare…E loro vogliono trasformarmi in qualcosa che non sono…”, queste esattamente le sue parole. Ma non solo, la naufraga ha poi concluso scagliandosi proprio contro Nicolas Vaporidis e affermando “Si è permesso di fare insinuazioni false…Io rispondo!”