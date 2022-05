Ti sento, Luca Argentero a Pierluigi Diaco: “Sono pronto a …”, fan disperati

Luca Argentero è un noto attore italiano, il quale è reduce da un grandissimo successo ottenuto con Doc-Nelle tue mani, la miniserie andata in onda su Rai1 e arrivata alla seconda stagione. Ebbene, sembra proprio che il noto attore abbia raggiunto un grandissimo successo in questi anni, essendo stato presente in diversi film di un certo calibro. Ha collaborato anche con artisti molto importanti. Si è realizzato non soltanto a livello professionale ma anche nel privato. Si è sposato da poco con la modella Cristina Marino, dalla quale ha avuto una bambina di nome Nina Speranza nata nel 2020. Ad ogni modo, proprio in questi giorni sembra che l’attore abbia rilasciato un’intervista molto interessante e lo ha fatto all’interno del programma Ti sento di Pierluigi Diaco. Ma cosa ha dichiarato il noto attore?

Luca Argentero, le dichiarazioni dell’attore che lasciano tutti col fiato sospeso

Luca Argentero in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante all’interno del programma Ti sento, di Pierluigi Diaco. Pare che nello specifico l’attore abbia fatto intendere che ci sia la possibilità che possa ritirarsi dalle scene. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il noto attore? Ospite nel programma di Rai 2 Ti sento, di Pierluigi Diaco, Luca Argentero sembra aver dato delle anticipazioni, ma le sue parole pare che abbiano scatenato un malcontento generale tra i suoi fan. Pare che Luca abbia spiegato di avere la necessità di allontanarsi per un pò dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia. L’attore vorrebbe dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.

L’attore vuole ritirarsi dalle scene?

“A me piacerebbe… O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato. Mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più“. Queste ancora le sue parole e non sembra che si tratti di una probabilità ma di una certezza.“Ho la sensazione dopo una ventina d’anni di aver fatto tutto quello che potevo fare”. Questo ancora quanto aggiunto dall’attore.

L’attore svela il suo lato spirituale

Sembra che nel corso dell’intervista, ancora Luca abbia parlato del suo lato spirituale e della necessità di stare a contatto con la natura per sentirsi più vicino a Dio.“È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino…”.